Frikik olayından sonra bütün biletler bitti

Nükhet Duru, Nilgün Belgün, Saba Tümer ‘Kaynat Bakalım’ gösterileri 8 Mart Kadınlar Günü’nde düzenlenmişti.

70 yaşındaki Nükhet Duru gösteride kendisine özgü dansı sosyal medyayı sallamış dans ederken bir anda eğilince iç çamaşırı görünmüştü.

Nükhet Duru sosyal medyanın diline fena düştü! Eğilince olanlar oldu

Nükhet Duru'nun eğildiği sırada iç çamaşırının görünmesi sosyal medyada da olay oldu.

Gösteride yaşanan bu kaza sonrası Saba Tümer'in programına konuk olan Nükhet Duru ve Nilgün Belgün konuk oldu.

Frikik olayı ile ilgili olarak Nilgün Belgün sahnede yaşanan durum ile ilgili "bende bir pencere açıldı birden bire firikikten sonra bütün biletler bitti, üçüncü oyundan evvel bir askı da ben patlatayım görünsün" diyerek yaşanan olay ile ilgili şakalaştı.

Sahnedeki kaza ile ilgili olarak Nükhet Duru'da 'yine beyaz çamaşırımı giydim geldim" diyerek yaşanan olayla ilgili espriler yaptı.