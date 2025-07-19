FromSoftware, 2026’ya yepyeni bir oyunla giriş yapacak

Japon oyun stüdyosu FromSoftware, oyun dünyasını bir kez daha şaşırtmaya hazırlanıyor. MP1st adlı haber sitesine göre şirket, şu ana kadar duyurulmamış olan yeni bir oyunun geliştirme sürecinde. Kod adı “FMC” olarak geçen proje, firmanın bugüne dek sunduğu yapımlar arasında yer almıyor ve hali hazırda ileri düzey bir geliştirme aşamasında. Oyunun, en geç 2026 yılına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Söz konusu bilgi, MP1st tarafından X platformunda (eski adıyla Twitter) yayımlanan bir sızıntıya dayanıyor. Oyunun, hem PC hem de konsollar için tasarlanan çoklu platform bir yapım olduğu ve şirketin halihazırda yürüttüğü projelerden tamamen bağımsız olduğu belirtiliyor. Bunlar arasında Nintendo Switch 2’ye özel olarak geliştirilen “The Duskbloods” ve Elden Ring’e dair genişletmeler bulunuyor. Aynı şekilde, Armored Core VI ile de bağlantısı olmadığı ifade ediliyor. Bu da “FMC” kod adlı yapımı FromSoftware’in tamamen yeni bir oyun evreni olarak ele aldığını gösteriyor.

TÜRÜ BELİRSİZ, HAYRANLAR MERAKTA

Oyun hakkında şimdilik ne türü ne de oynanış detayları kamuoyuna açıklanmış değil. Ancak oyuncu toplulukları çoktan spekülasyonlara başladı. Reddit’te ve diğer oyun forumlarında öne çıkan görüşler arasında Dark Souls III’ün yeniden yapımı, Armored Core evrenine ait bir yan hikâye ya da bilim kurgu temalı bir Soulslike oyun yer alıyor. Ancak FromSoftware veya Bandai Namco tarafından konuya dair hiçbir resmi açıklama yapılmış değil.

FromSoftware’in geçmiş oyunlarındaki derin atmosfer, yüksek zorluk seviyesi ve hikâye anlatımı göz önüne alındığında, FMC'nin de benzer bir yoğunlukta bir yapım olması muhtemel görünüyor. Ancak firma, bu sefer farklı bir tür veya anlatı biçimi denemeye hazırlanıyor olabilir. Geliştirme sürecinin ileri bir safhada olması, kısa sürede daha somut bilgilerin paylaşılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

GÖZLER TOKYO’DA, BEKLENTİ YÜKSEK

FromSoftware, özellikle Dark Souls, Bloodborne, Sekiro ve Elden Ring gibi yapımlarla son on yılın en etkili stüdyolarından biri haline geldi. Stüdyonun 2026’ya kadar tamamlamayı planladığı FMC kod adlı projeyle, bu ününü daha da ileri taşıyacağı tahmin ediliyor.

Oyun dünyasında yaklaşık 6 milyar dolarlık değeriyle dikkat çeken FromSoftware, yeni projesiyle bu değeri hak ettiğini bir kez daha göstermek istiyor. Tokyo merkezli stüdyo, bu sessiz ancak iddialı adımıyla 2025’in en çok merak edilen oyun haberlerinden birine imza attı. FMC’nin tam ismi, teması ve platformlara özel içeriklerinin ise ilerleyen aylarda yapılacak tanıtımlarla ortaya çıkması bekleniyor.