FSM Ortaokulu'nda veliler ayakta: Çocuklarımızı özel okulların ağına kaptırmayacağız

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’ın gözde eğitim kurumlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda yaşanan yeni uygulama, öğrenci velilerinin büyük tepkisine neden oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aldığı kararla okulun tam gün eğitimden sabahçı–öğlenci sistemine geçirilmesi, hem öğrenciler hem de veliler tarafından “geri adım” olarak nitelendirildi.

“ÖZEL OKULLAR BİLE BİZİM OKULUMUZU KISKANIYORDU”

Başarı grafiği ve akademik disipliniyle öne çıkan FSM Ortaokulu’nun, bugüne kadar birçok özel okulun dahi kıskandığı bir konumda olduğunu belirten veliler, alınan bu kararın “okulun itibarına darbe vurduğunu” savunuyor. Veliler, “Çocuklarımızın başarısı için emek veren bu okula böylesi bir karar almak, dönen tekere çomak sokmaktır. Özel okullar bile bizim seviyemize yaklaşamazken, neden böyle bir uygulama yapılıyor?” sözleriyle tepki gösterdi.

EK BİNA VARKEN NEDEN ANA BİNADA ISRAR?

Velilerin en çok üzerinde durduğu noktalardan biri de, okulun kullanılabilir durumda olan ek binasının atıl bırakılması. Veliler, ek binanın eğitime dahil edilmemesi ve sabahçı–öğlenci sistemine geçilmesiyle birlikte özel okulların güçlendirildiğini, FSM öğrencilerinin ise mağdur edildiğini dile getiriyor.

Bir veli, “Ek bina hazırken, çocuklarımızı niye sıkışık düzende sabahçı–öğlenciye mahkûm ediyorsunuz? Bu özel okulların ekmeğine yağ sürmek değil de nedir?” diye konuştu.

“DANIŞIKLI DÖVÜŞ MÜ?”

Veliler arasında, alınan kararın arkasında farklı çıkarların olabileceğine dair soru işaretleri de yükseliyor. “Bu yapılan danışıklı dövüş mü? Özel okulların bu karardaki payı nedir?” sorularını yönelten veliler, Aksaray Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden net ve şeffaf bir açıklama talep ediyor.

PROTESTO HAZIRLIĞI

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçeler sunulmasına rağmen henüz bir sonuç alamadıklarını belirten FSM velileri, önümüzdeki günlerde valilik önünde protesto eylemleri düzenleyeceklerini açıkladı. Veliler, “Çocuklarımızı özel okulların ağına kaptırmayacağız. Kamuoyunu yanımızda olmaya çağırıyoruz” diyerek kararlılıklarını vurguladı.

KAMUOYUNUN BEKLENTİSİ

Kentin en başarılı eğitim kurumlarından biri olan FSM Ortaokulu’nda yaşanan bu gelişmeler, şehirde geniş yankı uyandırdı. Aksaray kamuoyu, Valilik makamından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ve siyasilerden konuyla ilgili acil ve tatmin edici bir açıklama bekliyor.