FT açıkladı. ABD’de faiz yüzde 4’ün üzerine çıkacak

Salı günü toplanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Para Politikası Kurulu’nun 75 baz puan faiz artırması bekleniyor. Ancak geçen hafta ABD’den gelen güçlü veriler sonrasında bazı piyasa katılımcıları 100 baz puan faiz artırımının da olasılık dışı olmadığına dikkat çekiyor.

EKONOMİSTLERİN YÜZDE 70'İ YÜZDE 4-5 BEKLİYOR

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times’ın (FT) gerçekleştirdiği ekonomistler anketine göre, Fed Para Politikası Kurulu (FOMC) şu anda yüzde 2.25-2.5 düzeyinde olan politika faizini en az yüzde 4’e çıkacak ve 2023 sonuna kadar da o düzeyde seyredecek.

Ankete katılan 44 ekonomistten yüzde 70’i Fed politika faizinin yüzde 4-5 arasında zirve yapacağını öngördü. Yüzde 20 ise faizin daha da yükselmesi gerektiğini ifade etti. Kaliforniya Üniversitesi Irvine yerleşkesi profesörü Eric Swanson’a göre, FOMC henüz enflasyonla mücadele vaadini yerine getirmek için katlanacağı parasal sıkılaştırmanın dozunu tam kestiremedi.

Swanson, politika faizinin yüzde 5-6 arasında gerçekleşeceğini tahmin etti.