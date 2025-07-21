FTSE 100 endeksi rekor sınırında tutunuyor

İngiltere’nin önde gelen borsa endeksi FTSE 100, haftaya tarihi bir seviyeye yakın başladı. 9.000 puanlık rekor seviyeye yaklaşan endeksin yükselişinde özellikle madencilik şirketlerinin hisseleri etkili oldu. Demir cevheri fiyatlarının son dört ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte Glencore hisseleri yüzde 3,5, Anglo American hisseleri yüzde 3’ün üzerinde, Rio Tinto ise yüzde 2,5’in üzerinde prim yaptı. Aynı zamanda, bakır fiyatlarının artmasıyla Şili merkezli üretici Antofagasta'nın hisseleri de yüzde 3 yükseldi. Altın fiyatlarındaki tırmanış da Fresnillo ve Endeavour gibi şirketlerin hisselerine olumlu yansıdı.

HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE İYİMSER HAVA

Madencilik dışında pozitif ayrışan bir diğer sektör ise havayolu taşımacılığı oldu. EasyJet, açıklanan güçlü finansal sonuçları ve rakibi Ryanair’in olumlu beklentileri sayesinde hisselerinde yüzde 1’in üzerinde bir artış gördü. EasyJet yönetimi, özellikle yaz sezonuna yönelik bilet satışlarının beklentilerin üzerinde olduğunu ve bu durumun şirketin genel görünümünü güçlendirdiğini belirtti.

BP YÖNETİMİNDE ÖNEMLİ ATAMA

Enerji devi BP ise yönetim kadrosundaki önemli bir değişiklikle gündeme geldi. Şirket, 1 Ekim’den itibaren Albert Manifold’un yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlayacağını açıkladı. Manifold’un atanması, BP çevresinde bir süredir konuşulan olası satın alma ve birleşme senaryolarını da yeniden gündeme taşıdı. Şirketin bu yöndeki stratejik hamleleri piyasa tarafından yakından izleniyor.

TRANSATLANTİK GERİLİMLER PİYASAYI ETKİLİYOR

Öte yandan yatırımcıların gözü yalnızca şirket performanslarında değil. Avrupa Birliği büyükelçileri, ABD Başkanı Donald Trump ile 1 Ağustos’ta devreye girmesi beklenen tarifeler öncesinde “anlaşmasız bir senaryoya” hazırlık yapıyor. Brüksel ile Washington arasında yeniden alevlenen ticaret gerilimi, küresel piyasaların genel havası üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle demir ve alüminyum gibi sanayi metalleri bu gelişmelere hassasiyet gösteriyor.