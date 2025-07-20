Fuat Çapa "Yerli oyuncu bulmak çok zor"

Kaynak: AA
Fuat Çapa "Yerli oyuncu bulmak çok zor"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, bu sezon hem Süper Lig'e iyi başlamak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi.

Fuat Çapa, AA muhabirine, Samsun'daki 1. etap kamp çalışmasının çok olumlu geçtiğini belirtti.

Hollanda'da 2. etap kamp çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Çapa, "Kampta yapacağımız 3 hazırlık maçı, gelen oyuncularımızın performansı ve eksik olan bölgelerimizi bize gösterecek. Bu süreci olumlu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu hazırlık maçları sonuç odaklı değil, oyuncu performanslarını görmemize yardımcı oluyor. Yeni transferlerimizi takıma en kısa sürede adapte edeceğiz. Çünkü oynadıkları takımlarda kendi alışkanlıkları var. Takımımıza alışmaları biraz zaman alacak. Hollanda kampı sonrasında takımın eksik bölgelerini daha net görmüş olacağız." dedi.

"YERLİ FUTBOLCU BULMAKTA SIKINTI YAŞIYORUZ"

Çapa, takımın eksik olan bölgelerine transfer yapmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Yerli oyuncu bulmak çok zor. Eksik olan bölgelerimizi yerli oyuncularımızla toparlayıp etkin olan yerleri yabancı futbolcu ile tamamlamaya çalışıyoruz ama yerli futbolcu bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Birkaç hafta sonra diğer takımların kadroları da şekillenmeye başlayacak. Takımlarından ayrılmayı planlayan yerli oyunculara bakacağız. Yabancı futbolcu konusunda birkaç kontenjanımız var. Bunu doğru şekilde kullanmak istiyoruz. Hollanda kampımız açıkçası hangi bölgelere oyuncu alacağımızı da belirlemiş olacak." ifadelerini kullandı.

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