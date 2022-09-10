10 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Fuat Oktay'ın oğlunun düğününe ilişkin flaş iddia: Bakanlık sanatçıları zorla mı görevlendirildi?

Fuat Oktay'ın oğlunun düğününe ilişkin flaş iddia: Bakanlık sanatçıları zorla mı görevlendirildi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın oğlunun 5 Eylül’deki nikâh töreninde karşılama müziği çalan keman sanatçılarının bakanlık personeli olduğu iddiası Meclis’e taşındı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 04:37
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 05:45
Takip Et

Fuat Oktay'ın oğlunun düğününe ilişkin flaş iddia: Bakanlık sanatçıları zorla mı görevlendirildi?

Fuat Oktay'ın oğlunun düğününe ilişkin flaş iddia: Bakanlık sanatçıları zorla mı görevlendirildi?
+
Aa
-

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 5 Eylül’de evlenen oğlu Mustafa Emin Oktay’ın nikâh töreninde karşılama müziği çalan müzisyenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; iddiasını TBMM gündemine taşıyan Emir, Oktay’ın ve Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

“Eğer iddialar doğru ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, devlet erkanının şahsi işlerinde kullanılabilirler mi?” diyen Emir, “Böylesine keyfi ve tüm bürokrasi kurallarını hiçe sayan uygulamaya kimlerin de izin verdiği araştırılmalı ve ortaya çıkartılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Emir, Oktay ve Ersoy’a şu soruları yöneltti:

“Bakanlık sanatçılarının Fuat Oktay’ın oğlunun nikâh töreninde görevlendirildiği iddiası doğru mu? Sanatçılara bu talimat kim tarafından verildi? Sanatçılar hangi kriterlere göre seçildi? Herhangi bir ücret ödendi mi? Geçtiğimiz yıllarda benzer uygulama yapıldı mı? Sanatçılar talimatla mı yoksa gönüllü mü geldi?”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
1
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
2
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
3
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
4
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
﻿İYİ Parti'den flaş açıklama. Gürsel Tekin'in sözleri nedeniyle istifa ettiği iddia edilmişti. Nedeni bambaşka çıktı
5
﻿İYİ Parti'den flaş açıklama. Gürsel Tekin'in sözleri nedeniyle istifa ettiği iddia edilmişti. Nedeni bambaşka çıktı
﻿Esfender Korkmaz Canlı Yayında
6
﻿Esfender Korkmaz Canlı Yayında
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
7
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
﻿Abisine küfür eden mesai arkadaşını silahla vurarak öldürdü
﻿Abisine küfür eden mesai arkadaşını silahla vurarak öldürdü
﻿Abisine küfür eden mesai arkadaşını silahla vurarak öldürdü
﻿İşte Süper Lig'de yapılan tüm transferler ve en değerli 10 futbolcu
﻿İşte Süper Lig'de yapılan tüm transferler ve en değerli 10 futbolcu
﻿İşte Süper Lig'de yapılan tüm transferler ve en değerli 10 futbolcu
﻿Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
﻿Zelenskiy'den Bayraktar’a 'Devlet Nişanı'
﻿Zelenskiy'den Bayraktar’a 'Devlet Nişanı'
﻿Zelenskiy'den Bayraktar’a 'Devlet Nişanı'
﻿New York'ta 'çocuk felci' alarmı: Felaket Acil Durumu ilan edildi
﻿New York'ta 'çocuk felci' alarmı: Felaket Acil Durumu ilan edildi
﻿New York'ta 'çocuk felci' alarmı: Felaket Acil Durumu ilan edildi
﻿Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşle ilgilenmemek psikolojik şiddettir
﻿Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşle ilgilenmemek psikolojik şiddettir
﻿Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşle ilgilenmemek psikolojik şiddettir
﻿Josef de Souza'dan Tahkim Kurulu kararına tepki: Brezilya'da ödül verirlerdi
﻿Josef de Souza'dan Tahkim Kurulu kararına tepki: Brezilya'da ödül verirlerdi
﻿Josef de Souza'dan Tahkim Kurulu kararına tepki: Brezilya'da ödül verirlerdi
﻿Meslektaşını öldüren fırıncı: Pişman değilim, zevk alıyorum
﻿Meslektaşını öldüren fırıncı: Pişman değilim, zevk alıyorum
﻿Meslektaşını öldüren fırıncı: Pişman değilim, zevk alıyorum
﻿7 aylık hamile eşini öldüren Şehmuz Gezen: 'Senden adam mı olur' deyince kendimi kaybettim
﻿7 aylık hamile eşini öldüren Şehmuz Gezen: 'Senden adam mı olur' deyince kendimi kaybettim
﻿7 aylık hamile eşini öldüren Şehmuz Gezen: 'Senden adam mı olur' deyince kendimi kaybettim
﻿Zelenskiy: Harkiv'de 30'dan fazla yerleşim Rusya’dan geri alındı
﻿Zelenskiy: Harkiv'de 30'dan fazla yerleşim Rusya’dan geri alındı
﻿Zelenskiy: Harkiv'de 30'dan fazla yerleşim Rusya’dan geri alındı
﻿Çin, Ay'da yeni mineral keşfetti
﻿Çin, Ay'da yeni mineral keşfetti
﻿Çin, Ay'da yeni mineral keşfetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.