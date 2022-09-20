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Fuat Uğur’dan yeni ittifak kulisi: 8 partiden oluşacak; kartlar yeniden dağıtılacak

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi Fuat Uğur, 8 partinin yeni bir ittifak oluşturacağını öne sürdü.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 03:01
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Fuat Uğur’dan yeni ittifak kulisi: 8 partiden oluşacak

Fuat Uğur’dan yeni ittifak kulisi: 8 partiden oluşacak; kartlar yeniden dağıtılacak
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İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, tv100’de katıldığı programda Adalet Partisi Genel Başkanı Necdet Öz’ün kendisine aktardığı kulis bilgisini paylaştı.

"KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK"

Uğur, “Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necdet Öz, ‘Muhalefet 6’lı masadan büyüktür’ diye bir mesaj atmış ve ‘Kapsama alanı öyle geniş bir ittifak ortaya çıkacak ki diyor siyasetin kartları yeniden dağıtılacak, ezberler bozulacak’ diyor” dedi.

Necdet Öz’ün 8 partiden oluşacak ittifak bilgisine ilişkin detayları açıklayan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

8 PARTİDEN OLUŞACAK İTTİFAK

“Zaten ‘Ümit Özdağ ile yürütülen çalışma devam ediyor’ diyor. Ve 8 partiden oluşacak bir ittifak çıkacak ve adı ‘Milli Cephe’ diyor. Şöyle bir durum var. ‘Bu partiler düzeyinde bir katılım olmayacak, başkanlar düzeyinde bir katılım olacak’ diyor. ‘Önce dört sonra dört toplamda sekiz parti’ diyor. ‘Yer yerinden oynayacak ve adı da Milli Cephe’ diyor. Adayınız Mansur Yavaş mı diye sordum… Malum Ümit Özdağ, Mansur Yavaş ismini önerdi. Cevap vermedi. Yani dolayısıyla böyle bir ihtimal var mı diye de aklımdan geçiriyorum ama ‘Yok artık, bu kadar da olmaz’ diyorum”

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