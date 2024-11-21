FÜ’de Öğretmenler Günü programı düzenlendi

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi.

FÜ Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Eğitim Fakültesi Şehit Canbert Tatar Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Faruk POLATCAN öğretmenlik mesleğinin önemini vurguladı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, milletin geleceğini şekillendirmede görev üstlenecek çocuklar ve gençlerin günün şartlarına uygun olarak ve karşılaştıkları bütün zorluklara göğüs gererek yetiştirmenin çabası içinde olan öğretmenlerin toplumun en saygın ve en fedakar bireylerini oluşturduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ise, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğu kadar, zor bir görev olduğunu hatırlatarak, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Konuşmaların ardından program, Mezun olan öğrencilerden gelen mesajların okunması, farklı meslek gruplarından insanların öğretmenler günü mesajları, Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Mustafa Öztürk'ün seslendirdiği eserler, temel eğitim bölümü öğrenci korosunun konseri ve Öğretmenler Günü paneli etkinliğiyle sona erdi.