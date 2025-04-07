Fuhuş çetesinin kurnaz planı çöktü! Ankara polisi çeteyi enseledi: Oteldeki tuzak anbean kamerada

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, çeteyi 3 ay boyunca takip etti.

Soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya ile erkekleri kandırıp evlerde ve otellerde buluştuğu, ardından dışarıda bekleyen çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla paralarını aldığı belirlendi.

Eş zamanlı baskınlarla 22 şüpheli gözaltına alındı, 7’si mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin bir mağduru gasbettikten sonra otelden ayrılma anları ise otel ve başka bir binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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