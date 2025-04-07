Fuhuş çetesinin kurnaz planı çöktü! Ankara polisi çeteyi enseledi: Oteldeki tuzak anbean kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ankara'da sosyal medya üzerinden erkekleri tuzağa düşürerek paralarını gasbeden çeteye operasyon düzenlendi. 22 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı. Güvenlik kameraları çetenin faaliyetlerini kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, çeteyi 3 ay boyunca takip etti.

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Soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya ile erkekleri kandırıp evlerde ve otellerde buluştuğu, ardından dışarıda bekleyen çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla paralarını aldığı belirlendi.

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Eş zamanlı baskınlarla 22 şüpheli gözaltına alındı, 7’si mahkemece tutuklandı.

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Şüphelilerin bir mağduru gasbettikten sonra otelden ayrılma anları ise otel ve başka bir binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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