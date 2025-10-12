İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, bazı müstehcen internet siteleri aracılığıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınlara ev ve otellerde fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 20 şüphelinin suça karıştığını tespit etti.

Bakırköy, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz, Şişli, Üsküdar, Beşiktaş, Ümraniye, Esenyurt, Bahçelievler, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan'ın yanı sıra Muğla ve Artvin'deki 39 adrese 3 Ekim Cuma sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 4’ü yabancı uyruklu 14 kadın kurtarıldı.

Adreslerde 27 cep telefonu, 26 sim kart, 5 bin 100 dolar, 3 bin 310 avro, 13 bin 150 lira ile mağdur kadınların isimlerinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.