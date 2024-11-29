Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızdan kan donduran itiraf: Günde 180 kişiyle birlikte oluyordum

17 yaşındaki bir kız, İstanbul'da savcılığına giderek 1 yıldır fuhuşa zorlandığını belirtip şikayetçi oldu. Kendisinden 1,5 yaş küçük kız kardeşinin de aynı durumda olduğunu belirten genç kız, günde 150 ila 180 kişiyle birlikte olduğunu itiraf etti.

KIZ KARDEŞİ DE AYNI DURUMDA

Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Arena programındaki haberde, 2007 doğumlu kız çocuğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. 1 yıldır fuhuşa zorlandığını söyleyen kız çocuğu, kendisinden 1,5 yaş küçük kız kardeşinin de Antalya'da aynı durumda olduğunu söyledi.

Mağdur kız, "Ben iki gün öncesine kadar fuhuş yapıyordum. Bu işleri bırakmak istiyordum. Sosyal hizmetler müdürlüğü benimle görüştü. Polis çağırdılar. Bu şekilde işlem başladı" ifadelerine yer verdi.

18 YAŞ ALTINDA ÇOCUKLAR VAR

Avukat Semra Yıldız konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Bu organizasyonun toplamdan 1024 ajanstan oluştuğunu ve bu ajansların mesaj yoluyla, özellikle açık hat kullanarak içinde 18 yaş altı çocuklar da olan, kız çocuklarını kullanarak müşteri temin ettiğini..." diye konuştu. Kızların günde 150 ila 180 kişiyle birlikte olduğu itiraf edilirken, haberde, "150, 180 kızların yalvar yakar düşürdüğü rakamlar. Talep 300 400 arası. 150, 180 kızların ben artık bu işi yapabilecek durumda değilim dediği rakam." söylemleri yer aldı.

17 yaşındaki kız çocuğu, savcılıktaki ifadesinde fuhuş organizasyonlarında kendisi gibi 3-4 çocuk daha gördüğünü belirtti. Kız devlet korumasına alınırken, başsavcı soruşturma dosyasını yetkisizlikle Bursa'ya gönderdi.