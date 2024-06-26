Fuji Dağı'na tırmanan dağcıdan kötü haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fuji Dağı'na tırmanan dağcıdan kötü haber

Bugün saat 11:05 sularında, Fuji Dağı'nın 8. Tırmanış İstasyonu'nda, bilincini kaybeden dağcıdan gelen haber sevenlerini yasa boğdu.

38 yaşındaki dağcı Yoshihiro Kurakami, 8. İstasyon'da bir gün geçirdikten sonra bir arkadaşı tarafından bilinci kapalı bir şekilde çadırında bulundu. Genç dağcının arkadarşı vakit geçirmeden 911'i aradı.

Yamanashi Valiliği'ne bağlı polis ekipleri Fujiyoshida İstasyonu Dağ Kurtarma Ekibi ve Fuji Beş Göller İtfaiye Teşkilatı üyeleri dağcının bulunduğu 8. İstasyon'a kısa sürede ulaştı. Yapılan açıklamada dağcıya ilk müdahelenin olay yerinde yapıldığını, sonrasında hastaneye nakledildiğini fakat henüz hastaneye gelmeden genç dağcının öldüğü bildirildi.

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