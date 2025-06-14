Fuji X-E5'in çıkış tarihi açıklandı

Fujifilm, retro görünümlü aynasız serisine yeni bir halka daha ekledi: X-E5. Ağustos 2025’te piyasaya çıkacak olan bu model, sadeleşmiş tasarımı ve geliştirilmiş özellikleriyle hem amatörlere hem de profesyonellere hitap ediyor.

X-E5’te yer alan 40 megapiksellik APS-C sensör, görüntü sabitleme sistemiyle destekleniyor. Üretici firma Fujifilm’e göre, sistem merkezde yedi, kenarlarda altı pozlama kademesini telafi edebiliyor. Hareketli ekran yalnızca yukarı ve aşağı dönebiliyor. Vizör ise 2.36 milyon piksel çözünürlüğe sahip. Firma, ekran ve vizör arayüzünde de iyileştirmeye gitmiş.

Kameranın en dikkat çekici yeniliği ise fiziksel film simülasyon kadranı. Bu analog görünümlü tekerlek sayesinde farklı renk profilleri hızlıca seçilebiliyor. Ayrıca kullanıcıya özel renk tarifleri de hafızaya kaydedilebiliyor.

X-E5, 6.2K çözünürlükte 30 kare/saniye video çekimi sunarken, 4K çekimlerde bu hız 60 kareye çıkabiliyor. Mekanik deklanşörde saniyede 8, elektronik deklanşörde 13 kareye kadar seri çekim yapılabiliyor. Otomatik netleme sistemi; insan, kuş, böcek, taşıt ve drone gibi birçok nesneyi tanıyabiliyor.

X-E5’in gövde fiyatı 1549 dolar olarak belirlendi. Aralık ayında 23mm'lik yeni lensle birlikte satılacak kit versiyonu da piyasaya sürülecek.