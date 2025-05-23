Fujian’ın çayları İstanbul’da: Çin-Türkiye dostluğu!

Fujian eyaleti, dün İstanbul’daki bir otelde düzenlenen etkinlikle çay kültürünü ve ürünlerini sergiledi. “Zhongtu - Derin Aşk ve Uzun Anlam” temasıyla yapılan organizasyon, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik, kültürel ve ticari bağları çay yoluyla güçlendirmeyi amaçladı.

Etkinliğe Fujian Tarım ve Köy İşleri Dairesi Başkanı Chen Mingwang, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak, Çin’in Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmalarda, Çin ve Türkiye arasındaki çayla şekillenmiş tarihi dostluk vurgulanırken, Fujian çayının benzersiz aroması ve binlerce yıllık kültürel mirası tanıtıldı.

Chen Mingwang, konuşmasında çayın iki ülke arasında tarihsel ve kültürel bir bağ oluşturduğunu ifade etti. Fujian’ın zengin çay çeşitleri ve üretim geleneklerinin, Türkiye’nin çay kültürüyle birleşmesinin yeni iş birliği fırsatları yaratabileceğini belirtti.

Türk Çin İşadamları Derneği Başkanı Huang Zhihong, çayın yalnızca bir içecek değil, iki ülke halkını birleştiren ortak bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Zhihong, Fujian çayının Türk pazarında daha fazla yer edinmesi için ortak projeler yürütüleceğini açıkladı.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilisi Ferhat Çolak, konuşmasında iki ülke arasındaki tarımsal iş birliğinin özellikle çay sektörüyle güçlenebileceğini, bu tür etkinliklerin tarımsal ticarete ivme kazandıracağını belirtti.

Fujianlı üreticiler, etkinlikte geleneksel çay seremonileriyle oolong, beyaz, yeşil ve siyah çaylardan oluşan özel ürünlerini sundu. Katılımcılar, Fujian’ın çay çeşitliliğini keşfederken Çin çay kültürünü yakından tanıma şansı buldu.