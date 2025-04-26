Fulham son nefeste güldü: Sessegnon Avrupa umutlarını canlı tuttu

Küme düşmesi kesinleşen Southampton, Jack Stephens ile öne geçse de Emile Smith Rowe ve Sessegnon'un gollerine engel olamadı ve lig tarihindeki en düşük puan rekorunu egale etme riskiyle karşı karşıya kaldı.

MAÇIN DETAYLARI

St Mary’s Stadyumu'nda oynanan mücadelede Avrupa hedefi bulunan Fulham, lig sonuncusu Southampton karşısında zorlansa da geri dönmeyi başardı. Maça iyi başlayan konuk ekipte Ryan Sessegnon ve Willian etkili olurken, Brezilyalı yıldızın 12. dakikadaki şutu direğin yanından auta gitti.

Ancak oyunun akışının aksine, 14. dakikada Southampton öne geçti. Ryan Manning'in kullandığı serbest vuruşta Jack Stephens'ın kafa vuruşu kaleci Bernd Leno'yu çaresiz bıraktı ve ev sahibi ekip 1-0 üstünlüğü yakaladı. Golden sonra Southampton penaltı bekledi. Kyle Walker-Peters'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ross Stewart, Calvin Bassey'nin müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem Tony Harrington oyunu devam ettirdi. İlk yarının kalan bölümünde Fulham baskı kurmaya çalışsa da Stephens, Andreas Pereira'nın tehlikeli ortasını keserek savunmada önemli bir müdahalede bulundu.

İkinci yarıya Fulham hızlı başladı ve Willian'ın şutu direkten döndü. Southampton'ın Cameron Archer ile yakaladığı pozisyonda ise direkler bu kez Fulham'ı kurtardı. Ancak Southampton neredeyse hemen cevap verdi; Walker-Peters ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu, Leno topu güçlükle çeldi.

Fulham'ın aradığı gol 72. dakikada geldi. Oyuna sonradan giren Emile Smith Rowe'un ceza sahası içinden çektiği şut, Jan Bednarek'e de çarparak ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi. Golden sonra Fulham baskısını artırdı. Aaron Ramsdale, eski Arsenal takım arkadaşı Smith Rowe'un ikinci golüne izin vermese de, 90+2. dakikada Adama Traore'nin sağdan ortasına iyi yükselen Ryan Sessegnon'un harika kafa vuruşuna engel olamadı ve top sol alt köşeden ağlara gitti: 1-2.

SAINTS MÜCADELE ETTİ AMA TUTUNAMADI

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Southampton'ın bu maçtaki amacı, 2007/08 sezonunda Derby County ile paylaştıkları Premier Lig'in en düşük puan (11) rekorunu egale etmekten kaçınmaktı. Geçici menajer Simon Rusk'ın ekibi, son West Ham beraberliğinin ardından maça iyi başladı ve Stephens'ın golüyle öne geçti. İlk yarıda kontrollü bir oyun ve dirençli bir savunma sergileyen Southampton, ikinci yarıda Archer ile direğe takıldı. Ancak Fulham'ın artan baskısı ve ikinci yarıdaki üstün oyunu karşısında yorgun düşen ev sahibi ekip, son bölümde yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı. Southampton, bu kritik puanı almak için bir sonraki maçında kendisi gibi küme düşen Leicester City ile karşılaşacak.

SILVA'NIN HAMLELERİ GERİ DÖNÜŞÜ GETİRDİ

Chelsea karşısında son anlarda kaybettiği puanlarla Avrupa umutlarını zora sokan Fulham, bu maçı kazanarak yarışta kalmak zorundaydı. Ancak Stephens'ın golüyle geriye düşen Marco Silva'nın öğrencileri, ilk yarıda oyuna tutunmakta zorlandı. Alex Iwobi ve Raul Jimenez ile bulunan yarım pozisyonlar sonuç vermedi. Özellikle Jimenez'in ilk yarının sonunda yakaladığı net fırsatta topu dışarı vurması hayal kırıklığı yarattı.

İkinci yarıda belirgin şekilde daha iyi bir performans sergileyen Fulham'da teknik direktör Silva'nın oyuncu değişiklikleri maçın kaderini değiştirdi. Oyuna giren Adama Traore, Willian'ın direkten dönen şutunun hazırlayıcısı oldu. Bir diğer yedek oyuncu Emile Smith Rowe ise şansının da yardımıyla beraberlik golünü bularak geri dönüşün fitilini ateşledi. Son sözü söyleyen Ryan Sessegnon olurken, bu galibiyetle Avrupa iddiasını sürdüren Fulham, bu momentumu bir sonraki Aston Villa maçına taşımak isteyecek.

MAÇ KÜNYESİ

Hakem: Tony Harrington

Yardımcı Hakemler: Scott Ledger, Sian Massey-Ellis

Dördüncü Hakem: Sam Allison

VAR: Paul Howard

Asistan VAR: Constantine Hatzidakis

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç Sonucu: Southampton 1, Fulham 2.

90 +7' Tam Zamanlı: İkinci Yarı Sona Erdi, Southampton 1, Fulham 2.

90 +5' Carlos Vinícius (Fulham) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

90 +5' Faul, Taylor Harwood-Bellis (Southampton).

90 +2' Gol! Southampton 1, Fulham 2. Ryan Sessegnon (Fulham) ceza sahası merkezinden kafa vuruşuyla topu sol alt köşeye gönderdi. Asist, Adama Traoré'den orta ile geldi.

90 +1' Dördüncü hakem 6 dakika uzatma işaret etti.

90' Faul, Raúl Jiménez (Fulham).

90' Jan Bednarek (Southampton) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

89' Kaçan Şut: Joachim Andersen (Fulham) çok yakın mesafeden kafa vuruşu üstten dışarı gitti. Asist, korner sonrası Tom Cairney'den orta ile geldi.

89' Korner, Fulham. Ryan Manning uzaklaştırdı.

88' Kurtarılan Şut: Raúl Jiménez (Fulham) ceza sahası merkezinden kafa vuruşu kalenin merkezinde kurtarıldı. Asist, Adama Traoré'den orta ile geldi.

86' Oyuncu Değişikliği (Southampton): Mateus Fernandes çıktı, James Bree girdi.

86' Oyuncu Değişikliği (Fulham): Harry Wilson çıktı, Carlos Vinícius girdi.

86' Oyuncu Değişikliği (Fulham): Alex Iwobi çıktı, Tom Cairney girdi.

85' Kaçan Şut: Kenny Tete (Fulham) ceza sahası merkezinden kafa vuruşu üstten ve soldan dışarı gitti. Asist, korner sonrası Harry Wilson'dan orta ile geldi.

85' Korner, Fulham. Aaron Ramsdale kornere çeldi.

85' Kurtarılan Şut: Emile Smith Rowe (Fulham) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşu sol alt köşede kurtarıldı. Asist Adama Traoré.

84' Ofsayt, Southampton. Tyler Dibling ofsaytta yakalandı.

83' Kaçan Şut: Adama Traoré (Fulham) ceza sahasının sağından sol ayakla vuruşu üstten ve soldan dışarı gitti. Asist Kenny Tete.

83' Kaçan Şut: Alex Iwobi (Fulham) ceza sahası merkezinden kafa vuruşu sağdan dışarı gitti. Asist, korner sonrası Ryan Sessegnon'dan orta ile geldi.

82' Korner, Fulham. Kyle Walker-Peters uzaklaştırdı.

78' Oyuncu Değişikliği (Southampton): Kamaldeen Sulemana çıktı, Tyler Dibling girdi.

77' Faul, Ryan Sessegnon (Fulham).

77' Mateus Fernandes (Southampton) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

76' Faul, Sasa Lukic (Fulham).

76' Flynn Downes (Southampton) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

75' Engellenen Şut: Sasa Lukic (Fulham) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu engellendi.

75' Korner, Fulham. Kamaldeen Sulemana uzaklaştırdı.

72' Gol! Southampton 1, Fulham 1. Emile Smith Rowe (Fulham) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşu (savunmaya da çarparak) sağ alt köşeye gitti. Asist Alex Iwobi.

70' Sarı Kart: Raúl Jiménez (Fulham) faul nedeniyle sarı kart gördü.

69' Sarı Kart: Kamaldeen Sulemana (Southampton) faul nedeniyle sarı kart gördü.

69' Faul, Kamaldeen Sulemana (Southampton).

69' Joachim Andersen (Fulham) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

68' Engellenen Şut: Mateus Fernandes (Southampton) ceza sahasının sağından sağ ayakla vuruşu engellendi.

66' Oyuncu Değişikliği (Southampton): Ross Stewart çıktı, Cameron Archer girdi.

66' Oyuncu Değişikliği (Fulham): Willian çıktı, Emile Smith Rowe girdi.

65' Engellenen Şut: Kamaldeen Sulemana (Southampton) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Ryan Manning.

64' Ofsayt, Fulham. Raúl Jiménez ofsaytta yakalandı.

61' Kaçan Şut: Willian (Fulham) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu sağdan dışarı gitti. Asist Ryan Sessegnon.

60' Kurtarılan Şut: Kyle Walker-Peters (Southampton) ceza sahası merkezinden sol ayakla vuruşu kalenin üst orta kısmında kurtarıldı. Asist Flynn Downes.

59' Oyun Devam Ediyor.

57' Sakatlık Molası: Jack Stephens (Southampton).

56' Faul, Calvin Bassey (Fulham).

56' Taylor Harwood-Bellis (Southampton) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

56' Kaçan Şut: Raúl Jiménez (Fulham) çok yakın mesafeden kafa vuruşu korner sonrası sağdan dışarı gitti.

56' Kurtarılan Şut: Joachim Andersen (Fulham) çok yakın mesafeden kafa vuruşu kalenin üst orta kısmında kurtarıldı. Asist, Willian'dan orta ile geldi.

56' Korner, Fulham. Jan Bednarek uzaklaştırdı.

56' Direkten Dönen Top: Willian (Fulham) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu sol direğe çarptı. Asist Adama Traoré.

55' Joachim Andersen (Fulham) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

55' Faul, Ross Stewart (Southampton).

54' Kaçan Şut: Harry Wilson (Fulham) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşu üstten ve soldan dışarı gitti. Asist, korner sonrası Sasa Lukic'ten geldi.

54' Kaçan Şut: Raúl Jiménez (Fulham) ceza sahası merkezinden kafa vuruşu korner sonrası soldan dışarı gitti. Asist, Willian'dan orta ile geldi.

53' Korner, Fulham. Ryan Manning uzaklaştırdı.

52' Faul, Jan Bednarek (Southampton).

52' Raúl Jiménez (Fulham) sol kanatta serbest vuruş kazandı.

51' Engellenen Şut: Kamaldeen Sulemana (Southampton) ceza sahasının solundan sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Lesley Ugochukwu.

49' Faul, Sasa Lukic (Fulham).

49' Mateus Fernandes (Southampton) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

47' Engellenen Şut: Ryan Sessegnon (Fulham) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Harry Wilson.

46' Ryan Sessegnon (Fulham) sol kanatta serbest vuruş kazandı.

46' Faul, Kyle Walker-Peters (Southampton).

46' Oyuncu Değişikliği (Fulham): Sander Berge çıktı, Sasa Lukic girdi.

45' Başlama Vuruşu! İkinci Yarı Başladı, Southampton 1, Fulham 0.

46' Oyuncu Değişikliği (Fulham): Andreas Pereira çıktı, Adama Traoré girdi.

45 +3' Devre Arası: İlk Yarı Sona Erdi, Southampton 1, Fulham 0.

45 +3' Kaçan Şut: Ryan Sessegnon (Fulham) altı pasın solundan sol ayakla vuruşu direğin yanından dışarı gitti.

45 +1' Oyun Devam Ediyor.

45 +1' Sakatlık Molası: Kamaldeen Sulemana (Southampton).

45 +1' Dördüncü hakem 2 dakika uzatma işaret etti.

45' Kaçan Şut: Raúl Jiménez (Fulham) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşu üstten dışarı gitti. Asist, Kenny Tete'den orta ile geldi.

44' Faul, Flynn Downes (Southampton).

44' Kenny Tete (Fulham) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

43' Kaçan Şut: Raúl Jiménez (Fulham) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşu korner sonrası direğin yanından dışarı gitti.

42' Korner, Fulham. Ryan Manning uzaklaştırdı.

41' Korner, Fulham. Jack Stephens uzaklaştırdı.

40' Andreas Pereira (Fulham) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

40' Faul, Ross Stewart (Southampton).

40' Kaçan Şut: Andreas Pereira (Fulham) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşu sağdan dışarı gitti.

38' Engellenen Şut: Ross Stewart (Southampton) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşu engellendi.

35' Engellenen Şut: Willian (Fulham) ceza sahasının solundan sağ ayakla vuruşu engellendi.

34' Mateus Fernandes (Southampton) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

34' Faul, Alex Iwobi (Fulham).

33' Kurtarılan Şut: Kamaldeen Sulemana (Southampton) ceza sahasının solundan sağ ayakla vuruşu sol alt köşede kurtarıldı. Asist Ryan Manning.

31' Engellenen Şut: Calvin Bassey (Fulham) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Ryan Sessegnon.

30' Korner, Fulham. Jack Stephens uzaklaştırdı.

28' Korner, Fulham. Kyle Walker-Peters uzaklaştırdı.

26' Kyle Walker-Peters (Southampton) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

26' Faul, Ryan Sessegnon (Fulham).

25' Ryan Manning (Southampton) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

25' Faul, Calvin Bassey (Fulham).

24' Harry Wilson (Fulham) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

24' Faul, Kamaldeen Sulemana (Southampton).

22' Ryan Sessegnon (Fulham) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

22' Faul, Kyle Walker-Peters (Southampton).

21' Kaçan Şut: Raúl Jiménez (Fulham) ceza sahası merkezinden kafa vuruşu korner sonrası soldan dışarı gitti. Asist, Andreas Pereira'dan orta ile geldi.

20' Korner, Fulham. Jack Stephens uzaklaştırdı.

20' Kaçan Şut: Joachim Andersen (Fulham) ceza sahası merkezinden kafa vuruşu korner sonrası sağdan dışarı gitti. Asist, Andreas Pereira'dan orta ile geldi.

20' Korner, Fulham. Kyle Walker-Peters uzaklaştırdı.

18' Engellenen Şut: Raúl Jiménez (Fulham) ceza sahası merkezinden kafa vuruşu engellendi. Asist, Willian'dan orta ile geldi.

17' Faul, Ryan Sessegnon (Fulham).

17' Mateus Fernandes (Southampton) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

16' Faul, Raúl Jiménez (Fulham).

16' Jack Stephens (Southampton) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

14' Gol! Southampton 1, Fulham 0. Jack Stephens (Southampton) ceza sahası merkezinden kafa vuruşuyla topu sağ alt köşeye gönderdi. Asist, duran top sonrası Ryan Manning'den orta ile geldi.

13' Ryan Manning (Southampton) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

13' Faul, Andreas Pereira (Fulham).

12' Kaçan Şut: Willian (Fulham) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Asist Ryan Sessegnon.

8' Faul, Sander Berge (Fulham).

8' Flynn Downes (Southampton) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

7' Harry Wilson (Fulham) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

7' Faul, Ryan Manning (Southampton).

4' Ofsayt, Fulham. Harry Wilson ofsaytta yakalandı.

3' Korner, Fulham. Kyle Walker-Peters uzaklaştırdı.

0' Başlama Vuruşu! İlk Yarı Başladı.

Kadrolar açıklandı ve oyuncular ısınıyor.