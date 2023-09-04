Fulham'dan Trabzonspor'a ret

Santrafor transferi için görüşmelere devam eden Trabzonspor, Fulham’ın, Brezilyalı santraforu 28 yaşındaki Carlos Vinicius Alves’i kiralamak için bir süredir yaptığı girişim, Fulham’dan ‘veto’ yedi.

Fulham'dan Trabzonspor'a ret

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçından farklı bir skorla 5-1 galip ayrılırken, hücum hattına katmak istediği bir santrafor adayı için de görüşmelere devam ediyordu.
Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica’nın isteği doğrultusunda, forvet transferi için yaklaşık 10 günden beri girişimlerde bulunduğu Carlos Vinicius transferi için, Trabzonspor şartlarını zorlamayı sürdürüyordu.
Türkiye’den yetkilendirilen menajer, Trabzonspor adına Fulham ve oyuncu ile görüşmeleri sürdürürken dikkat çeken net bir gelişme yaşandı.
İngiliz spor gazetelerinin haberlerine göre; Fulham ekibi, Carlos Vinicius’un ayrılığına onay vermedi. Bu transfer adeta ‘Veto’ yedi.
Söz konusu gazetelerde yer alan haberlere göre Carlos, Premier League ekibinin hücum kadrosundaki isimler arasında Fulham’da kalmaya devam edecek.
Bilindiği üzere, Trabzonspor oyuncunun transferinin tamamlanması adına transferin son günü Londra’ya menajer göndermişti. Fulham FC, transfer dönemini sönük geçirirken, ofansif orta saha Iwobi’yi geçtiğimiz günlerde kadrosuna dahil etmişti.

Fulham’da, Carlos Vinicius bu sezon hiç süre alamadı

Öte yandan, İngiltere Premier League ekiplerinden Fulham FC’nin Brezilyalı 1.90’lık pivot santraforu olan Carlos, Fulham’dan önce de Benfica, Tottenham, PSV Eindhoven, Napoli, Monaco gibi Avrupa’nın ünlü ekiplerinde forma giymişti.
Brezilyalı Carlos, transferine izin verilmemesine rağmen, bu sezon henüz Fulham’da resmi bir maçta süre alamadı.

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