Fulham'ın yıldız stoperi göz altına alındı

Premier Lig ekiplerinden, Fulham’ın 26 yaşındaki stoperi Issa Diop’un eşini öldürmekle tehdit ettiği öne sürülerek göz altına alındığı ve Pazar gününden beri Touluse’da polis gözetiminde olduğu belirtildi.

"SENDEN KESİN OLARAK KURTULACAĞIM"

Fransa basınından La depechu du midi’nin haberine göre, Issa Diop'un boşanma aşamasında olduğu eşiyle maddi nedenlerden ötürü sık sık kavga ettiği ve bu tartışmaların sonunda genç stoperin eşini “senden kesin olarak kurtulacağım” diyerek öldürmekle tehdit ettiği iddia edildi.