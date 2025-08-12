Fulya Öztürk'e canlı yayında uzman isimden tepki

Prof. Şener Üşümezsoy CNNTürk canlı yayınında Fulya Öztürk ile gerginlik yaşadı.

Deprem Bilimci Üşümezsoy, katıldığı yayında depremlerle ilgili bilgi verirken program sunucusu Fulya Öztürk'ün sözünü keserek soru sormasına sert tepki gösterdi.

Fulya Öztürk program esnasında 'aile gruplarımdan soru geliyor' diyerek uzman ismin sözlerini kesince ortam gerildi.

Fulya Öztürk yayında 'İstanbul'u bir daha sor, bir daha sor' diyorlar" diyerek konuyu dağıtınca Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "Size o kadar kızıyorlar ki, 'Hoca'yı konuşturmadınız' diye. 'Merhaba' dedim soru çıktı. Ya dinleyin" dedi.