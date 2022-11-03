Fulya Öztürk neden gündem oldu? Fulya Öztürk kimdir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın TOGG test sürüşüne CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk eşlik etti. Bursa’da gerçekleşen TOGG test sürüşünde Fulya Öztürk’ün tepkileri gündem oldu.

TOGG’un deneme sürüşü sırasında Mustafa Varank'ın ani hızlanmasının ardından Fulya Öztürk, "İnanamıyorum, şaka mı? Gram ses yok. Biz az önce ne yaşadık?" dedi. Bakan Varank ise, "Bu elektrikli bir araç, çevreci bir araç ve aynı zamanda güçlü bir araç" ifadelerini kullandı.

Fulya Öztürk’ün aracın hareket eder etmez verdiği tepkiler sosyal medyada çok konuşuldu.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

5 Ocak 1989 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu.

Adana Gündoğdu Koleji'nden mezun olan Fulya Öztürk, Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde tamamladı.

2007 yılında Doğan Medya Holding'in 'Staj On Air' programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.

2008 yılında CNN Türk Programlar Departmanı'nda profesyonel iş hayatına adım attı.

2010 yılında CNN Türk Haber Merkezi'ne geçti. Üç yıl kurgu editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013 yılında muhabirliğe başladı.