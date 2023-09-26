Funboard Slalom Avrupa Şampiyonası bitti

İtalya'da gerçekleştirilen Funboard Slalom Avrupa Şampiyonası sona erdi.

KAYNAK: AA
Funboard Slalom Avrupa Şampiyonası bitti

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torbole şehrinde yapılan organizasyonu milli sporcular 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.

Organizasyonda kategorilerine göre dereceye giren milli yelkenciler şöyle:

Foil Junior Erkekler:

1-Tan Tandoğan

3- İbrahim Ali Dönmez

Foil Junior Kızlar:

1-Elif Ercan

Foil Junior 15 Yaş Altı Erkekler:

1-Kuzey Ziyal

2-Yaman Özkayağan

3- Mavi Rüzgar Falay

Foil Junior 15 Yaş Altı Kızlar:

1-Damla Kurtdemir

Junior 13 Yaş Altı Kızlar:

1-İlya Paksoylu

2-Derin Gökmeral

Fin Junior Kızlar:

1-Elif Ercan

Fin Junior 15 Yaş Altı Erkekler:

1-Kuzey Ziyal

2-Mavi Rüzgar Falay

3- Can Eskinazi

Fin Junior 15 Yaş Altı Kızlar:

1-Damla Kurtdemir

3-Zeynep Tecmen

Fin Junior 13 Yaş Altı Kızlar:

1-Derin Gökmeral

2-İlya Paksoylu

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