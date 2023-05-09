Fundanın yararları

Editör: Erkavim Yıldırım
Kan temizleyici:
Funda yaprağı,kekik,ısırgan,zeytin yaprağı ile beraber kaynatılıp balla tatalandırılarak içilmeye devam edilir.
Şişmanlık:
Funda yaprağı,çam yaprağıyla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilirse insanı (yaprağı gibi inceltir) zayıflatır.
Romatizma:
Funda yaprağı kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.
Böbrek iltihabı:
Funda, ayrık köküyle beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.
Anne sütünü artırıcı:
Funda tek başına yada lahana,mürverle beraber kaynatılıp içilmeye devam edilir.
İshal:
Funda kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk olarak içilmeye devam edilir.
Ağrı kesici:
Funda kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk olarak içilmeye devam edilir.
Yatak Islatma:
Funda çiçeği,civan perçemi ile beraber kaynatılıp içilmeye devam edilir.
Kas güçlendirici:
Funda banyosu yapılır.
Funda Aşırı kullanmada mide bulantısı yapabilir. Telafisi: Mide bulantısı için nane iyi gelir.