Fundanın yararları

Pek çok kişi Funda bitkisinin yararlarını bilmez. İşte, Fundanın çok az bilinen yararları…

Fundanın yararları

Editör: Erkavim Yıldırım

Kan temizleyici:

Funda yaprağı,kekik,ısırgan,zeytin yaprağı ile beraber kaynatılıp balla tatalandırılarak içilmeye devam edilir.

Şişmanlık:

Funda yaprağı,çam yaprağıyla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilirse insanı (yaprağı gibi inceltir) zayıflatır.

Romatizma:

Funda yaprağı kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Böbrek iltihabı:

Funda, ayrık köküyle beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.
Anne sütünü artırıcı:

Funda tek başına yada lahana,mürverle beraber kaynatılıp içilmeye devam edilir.

İshal:

Funda kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk olarak içilmeye devam edilir.

Ağrı kesici:

Funda kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk olarak içilmeye devam edilir.

Yatak Islatma:

Funda çiçeği,civan perçemi ile beraber kaynatılıp içilmeye devam edilir.

Kas güçlendirici:

Funda banyosu yapılır.

Funda Aşırı kullanmada mide bulantısı yapabilir. Telafisi: Mide bulantısı için nane iyi gelir.

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