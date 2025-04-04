Fünye ile patlatılan çantadan para çıktı

Kaynak: İHA
Fünye ile patlatılan çantadan para çıktı

Karaman'da parktaki ağacın dalına bırakılan şüpheli el çantası bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden bir miktar para çıktı.


Olay, akşam saatlerinde Ahi Osman Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Kuğulu Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan bir ağacın dalında şüpheli çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen resmi ve sivil polis ekipleri ilk olarak caddeyi araç trafiğine kapatarak park etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların da bölgeden uzaklaştırılmasının ardında bomba imha uzmanı çağrıldı.

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Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği çantaya fünye yerleştirdi. O esnada vatandaşlar güvenlik şeridinin ardından polis ekiplerini adeta film izler gibi izledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından çanta kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Patlatılan çanta parçalanırken, içerisinden bir miktar para çıktı.

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Polis, daha sonra çanta ve içindeki paraları incelenmek üzere karakola götürüldü.

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