FuriosaAI, LG ile küresel oyundaki yerini aldı

Güney Kore merkezli yapay zekâ çipi girişimi FuriosaAI, LG AI Research ile büyük bir iş birliğine imza attı. Şirket, LG’nin kısa süre önce tanıttığı EXAONE 4.0 adlı yeni nesil hibrit yapay zekâ modeli için RNGD adlı çipini tedarik edecek. RNGD, özellikle büyük dil modellerinin (LLM) çalıştırılması için optimize edilmiş durumda. Anlaşma, elektronik, finans, telekomünikasyon ve biyoteknoloji gibi stratejik sektörleri kapsayan geniş bir uygulama yelpazesine hitap edecek.

LG AI Research, EXAONE platformunu yalnızca kendi bünyesinde değil, tüm Güney Kore yapay zekâ ekosisteminde kullanılacak şekilde tasarladı. FuriosaAI CEO’su June Paik’e göre bu ortaklık, yalnızca Kore ile sınırlı kalmayacak ve uluslararası pazarlarda da önemli yansımaları olacak.

META REDDEDİLDİ

FuriosaAI, üç ay önce Meta’nın yaptığı 800 milyon dolarlık satın alma teklifini geri çevirdi. Yerel medya organlarının bildirdiğine göre bu karar, fiyat pazarlığı nedeniyle değil, satın alma sonrası stratejik yönelim ve kurumsal yapı konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle alındı. CEO June Paik, TechCrunch’a verdiği demeçte, “Misyonumuzu sürdürmek istiyoruz. Bu hem bizim hem de şirket için etkili bir katkı. Yapay zekâ hesaplamalarını daha sürdürülebilir kılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Meta’nın ilgisinin arkasında, Nvidia gibi dış tedarikçilere olan bağımlılığı azaltma stratejisi yatıyor. Ancak FuriosaAI’nin kendi yolunu çizme kararı, şirketin bağımsız büyüme kararlılığını ortaya koyuyor.

NVİDİA’YA ALTERNATİF OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

FuriosaAI’nin LG ile kurduğu iş birliği, büyük teknoloji firmalarının Nvidia dışındaki çözümlere yönelmesinin bir örneği olarak değerlendiriliyor. Paik’in açıklamasına göre, RNGD çipi yalnızca yüksek performans sunmakla kalmıyor, aynı zamanda işletme maliyetlerini de düşürüyor. LG AI Research tarafından yapılan testlerde, RNGD çipi rakip GPU’lara kıyasla 2,25 kat daha yüksek performans gösterdi ve enerji verimliliği açısından da üstün bulundu.

Şirketin mimarisi, genel amaçlı işlemciler yerine tamamen yapay zekâ için tasarlandı. “Biz çipimizi render veya madencilik gibi işler için değil, yalnızca yapay zekâya özel olarak geliştiriyoruz,” diyor Paik. Santa Clara'da da bir ofisi bulunan ve sadece 15 kişilik bir ekiple faaliyet gösteren FuriosaAI, az sayıda çalışanla büyük işler başarmayı hedefliyor.