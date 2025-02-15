Furkan Andıç ile Aybüke Pusat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

2019 yılında ‘Her Yerde Sen’ dizisinde başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç sürekli aşk dedikodularıyla gündeme geliyordu. Haklarında sürekli ayrılık haberleri de geliyordu.

Rol aldıkları dizinin final yapmasının ardından ikili havaalanında görüntülenmişti. Birlikte tatile gittikleri iddia edilmişti. O görüntüler uzun süre konuşulup aşk dedikoduları ortaya çıkmıştı.

ONUN İÇİN ARKADAŞINDAN OLDU!

İkili arasında aşk haberleri çıkmaya başlayınca Dilan Çiçek Deniz, bomba bir hamlede bulunmuştu. Furkan Andıç ile sürpriz bir şekilde ayrılmış ve Pusat'ı sosyal medyada silmişti. Bunun üzerine Aybüke de Dilan'ı takibi bırakmıştı.İkili 2014’te Miss Turkey’e katılmıştı. Deniz, ikinci Pusat ise dördüncü olmuştu. Sık görüşen iki dostun arkadaşlığı bitmişti.

YILLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Aybüke Pusat yıllar sonra sevgilisi Furkan Andıç'la fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İkili beraber paylaştıkları fotoğrafa gül emojisi bıraktı. Paylaşım sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

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