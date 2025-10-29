Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 Şubat depreminde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında, sanıklar yeniden yargılanacak.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanık hakkında verilen karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince bozuldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesince 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanık hakkında verilen kararı inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu.

Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.



NE OLMUŞTU?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.