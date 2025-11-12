Atatürk düşmanı olduğu bilinen Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, “Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir” sözlerini kullanarak paylaşım yapmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı’nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesinin ardından tutuklanmıştı.

ARİF KOCABIYIK LOKMA DAĞITIP VİDEO PAYLAŞTI: ATEŞİ BOL OLSUN

İlave TV YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık, Furkan Bölükbaşı’nın tutuklanması nedeniyle lokma dağıttı.

Kocabıyık’ın konuyla ilgili videosunu sosyal medyadan paylaştı. Paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.

Kocabıyık paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Atatürk ve Cumhuriyet Düşmanı ‘Furkan Şeybaşı’ sonunda tutuklandı. Onun hayrına Antalya kapalı yolda gördüğünüz gibi lokma dağıtıyoruz. Tüm Atatürk düşmanlarının ve Cumhuriyet Düşmanlarının ateşi bol olsun.”