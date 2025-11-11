AKP'li trol Furkan Bölükbaşı yaptığı paylaşım sonrası 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan gözaltına alındı. Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı’nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, şüphelinin Başsavcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.

Diğer yandan işlemleri tamamlanan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bölükbaşı, gözaltına alınmasına neden olan paylaşımı yayınladıktan kısa bir süre sonra silmişti.

İşte o paylaşım: