Furkan Bölükbaşı’nın boş zamanlarında izlediği video ortaya çıktı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve AKP’ye yakınlığı ile tanınan Furkan Bölükbaşı, canlı yayında fena yakalandı.

İktidarın yasakladığı tartışmalı oyun Roblox hakkında canlı yayın yapan Furkan Bölükbaşı’nın kullandığı bilgisayarın ekranını canlı yayına yansıttığı ve internet üzerinden arama yaptığı sırada arama geçmişindeki bir detay sosyal medyada gündem oldu.

Furkan Bölükbaşı’nın kullandığı bilgisayarın son aramalarında “TÜRBANLI SİMGE S*KSO PART2” yazdığı görüldü.

Canlı yayına yansıyan görüntülerin ardından Furkan Bölükbaşı, canlı yayınını yorumlara kapattı.

DAĞLARI İNLETEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Furkan Bölükbaşı tabii ki görüntüleri yalanlayarak açıklamada bulundu.

Bilgisayarı sadece 1 haftadır kullandıklarını ve yayınlar dışında açmadıklarını savunan Furkan Bölükbaşı, “Yayın yaptığımız bilgisayarı yeni aldık, bir haftadır kullanıyoruz. Yayınlar dışında açmadık bile. Fakat mesleğim gereği pek çok ortak bilgisayarda Google hesabımla oturum açtım. Bu ortak bilgisayarları benden başkaları da kullanıyordu.” ifadelerini kullandı.

Furkan Bölükbaşı’nın açıklamaları şöyle:

“Böyle ucuz numaralara başvurulması hala tuhaf.

Hayatımda böyle bir şey seyretmedim.

Zaten yayın yaptığımız bilgisayarı yeni aldık, bir haftadır kullanıyoruz. Yayınlar dışında açmadık bile.

Fakat mesleğim gereği pek çok ortak bilgisayarda Google hesabımla oturum açtım. Bu ortak bilgisayarları benden başkaları da kullanıyordu.

Ya da girdiğiniz her web sitesi, hatta YouTube videolarını indirdiğiniz savefrom gibi siteler bile isteğiniz dışında böyle sayfaları açıyor. Engel olamıyorsunuz.

Muhtemelen bu ikisinden birisi sebebiyle tarayıcıda açılmış bir sayfa.

Bu meseleler herkesin başına sıklıkla geldiği halde böyle sanki bir açık bulmuş gibi saldırıyorsunuz.

Böyle ucuz numalarınıza boyun eğecek birisi değilim. Hiçbir zaman da olmadım.

Beni bilen biliyor, tanıyan da tanıyor.

Hayatımda bu konulara dair kimseye bir kelime laf getirmiş birisi değilim.

Videoyu seyredip bu ekran görüntüsünü alan muhbir’deki editör demek ki bu meselelere çok meraklı ki özellikle arayıp bulmuş.

Daha az porno izlerseniz herkesin adres çubuğunda kontrolü dışında çıkan uygunsuz sitelere değil de videoda anlatılan önemli konulara odaklanabilirsiniz.”