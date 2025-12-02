Gazeteci Furkan Karabay, paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamaları ile tutuklanmıştı.

Bugün, yargılandığı davanın ilk duruşması gerçekleşti.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki heyete mütalaasını veren savcı, Karabay'ın cezalandırılmasını ve tutukluluğa devam kararı verilmesini talep etti. Öte yandan mahkemede savunma yapmak istemeyen Karabay, iddianameyi yırtarak tepki gösterdi.

Mahkeme, Karabay hakkında tahliye kararı verdi.

Furkan Karabay, 15 Mayıs'tan bu yana cezaevinde tutukluydu.