Gazeteci Furkan Karabay ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Karabay, 6 Ekim’de de kaldığı koğuştan alınıp tek kişilik hücreye alınmıştı. 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün hakim karşısına çıkan Karabay iddianameyi yırtarak savunma yapmayı reddetti.
Karabay'a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 1 yıl 9 ay, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla 1 yıl 3 ay, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek üzerinden ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ suçlamasıyla ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Fakat mahkeme Karabay'ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde tutarak hakkında tahliye kararı verdi.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Mahkemenin tahliye kararının ardından savcılık harekete geçti. Savcılık Karabay'ın tahliyesine itiraz etti.