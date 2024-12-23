Furkan Korkmaz Monaco’dan ayrılıyor

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Furkan Korkmaz Monaco’dan ayrılıyor

NBA’den ayrıldıktan sonra Monaco’ya imza atan Furkan Korkmaz, Fransız ekibinden ayrılması bekleniyor. Milli oyuncunun takımından kısa sürede ayrılacağı öğrenildi.

THY EuroLeague'in Fransız temsilcisi Monaco'nun sezon başında kadrosuna kattığı Furkan Korkmaz için ayrılık iddiası gündeme geldi.

BasketNews'te yer alan habere göre, milli basketbolcunun, kısa süre içerisinde Monaco'dan ayrılması bekleniyor. Furkan'ın hem EuroLeague hem de farklı alternatiflerini değerlendirdiği kaydedildi.

Kasım ayında verdiği röportajda Türkiye ihtimali için konuşan Furkan Korkmaz, "Türkiye, benim evim. Asla hayır demem ve elbette bir gün Türkiye'de oynamak isterim ama bu yıl Monaco'da oynamak ve ardından şampiyonluğu kazanmak istiyorum." demişti.

Monaco'da 3'ü EuroLeague maçı olmak üzere toplam 7 maçta süre bulan Furkan Korkmaz, toplamda 108 dakika süre buldu ve 31 sayı, 2 asist ile oynadı.

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