Fury ringlere bomba gibi döndü

Tommy Fury, 2023'te YouTuber'dan boksöre dönüşen KSI'yi yendikten sonra yaklaşık bir buçuk yıl ringlerden uzak kaldı. Dövüş, onun için zorlu geçti. 26 yaşındaki Fury, uzun süre ara vermiş olmanın etkisiyle ringdeki performansını istikrarsız sergileyerek altıncı rauntta Hanjalic'e karşı zorluklar yaşadı. Ancak hâlâ hakemlerin oy birliğiyle aldığı galibiyet, Fury'nin kariyerindeki yenilgisizliğini sürdürmesini sağladı.

Fury, zaferinin ardından ailesine teşekkür etti ve özellikle genç kızı Bambi ile eski eşi Molly-Mae Hague’e olan desteği için minnettarlığını dile getirdi. Fury, son iki yılını oldukça zor bir süreç olarak tanımlayarak, alkolle mücadele ettiğini ve ailesini kaybettiğini belirtti. Ancak sonunda her şeyin tersine döndüğünü ve şu anda zirveye çıktığını ifade etti.

Fury'nin rakibi, Bosnalı Kenan Hanjalic, kariyerinde 5 galibiyet ve 1 yenilgiye sahipti. Ancak Hanjalic, mücadele boyunca iki kez yere düştü, her ikisi de kayma olarak değerlendirildi. Fury'nin el cerrahisi sonrası dövüşmeye geri dönmesi, özellikle Jake Paul ile bir rövanş için çağrılar yapmasına yol açtı. Fury, Jake Paul'ün ringe çıkmaktan korktuğunu iddia etti ve bir sonraki karşılaşmada onu nakavt edeceğini söyledi.

Fury'nin bir sonraki dövüşüyle ilgili birçok seçenek var. KSI ve Jake Paul ile yeniden dövüşmesi bekleniyor, ancak eski UFC dövüşçüsü Darren Till ile yapılması planlanan karşılaşma da hala gündemde.