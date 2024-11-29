Futbol antrenörlerine seminer

Düzenleme: Kaynak: İHA
Futbol antrenörlerine seminer

Kayseri'de futbol antrenörlerine "Sporda Psikolojik Sağlamlık" konulu seminer verilecek.

Kayseri'de futbol antrenörlerine "Sporda Psikolojik Sağlamlık" konulu seminer verilecek.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Kayseri Amatör SorKulüpleri Federasyonu (ASKF) ortaklığında futbol antrenörleri için seminer düzenlenecek. "Sporda Psikolojik Sağlamlık" konulu seminerde Uzman PsikolojikDanışman Halil Öztürk tarafından antrenörlere "Güçlü Hoca, Güçlü Takım" konulu anlatım gerçekleştirilecek. 2 Aralık Pazartesi günü tüm futbol antrenörlerine açık ve olarak düzenlenecek seminer TÜFAD Kayseri Şubesi'nin eğitim tesislerinde yapılacak.

TÜFADKayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız; antrenör psikolojisinin büyük önem taşıdığını söyleyerek, şube olarak tüm futbol antrenörlerini seminere beklediklerini dile getirdi.

Futbol antrenörlerine seminer

Son Haberler
Narin cinayetinde büyük delil! İki elini dizine koyarak kendini yere attı
Narin cinayetinde büyük delil! İki elini dizine koyarak kendini yere attı
Galatasaraylı futbolculara özel üretilen formaların çalınmasına ilişkin davada karar çıktı
Galatasaraylı futbolculara özel üretilen formaların çalınmasına ilişkin davada karar çıktı
Gazetecilerden yeni medya oluşumu! Yayın hayatına başladı
Gazetecilerden yeni medya oluşumu! Yayın hayatına başladı
İYİ Partili Kürşad Zorlu: Suriye’deki gelişmeler iyi okunmalı ve değerlendirilmelidir
İYİ Partili Kürşad Zorlu: Suriye’deki gelişmeler iyi okunmalı ve değerlendirilmelidir
Otomobil dereye düştü
Otomobil dereye düştü