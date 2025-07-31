Futbol asla sadece futbol değildir

Transfer döneminin en heyecanlı günlerini yaşıyoruz. Galatasaray transfer rekorunu kırmak üzere. Osimhen 75 milyon Euroluk büyük bir transfer bedeliyle geliyor. Fenerbahçe ise Duran transferi ile gol yollarındaki sıkıntılarını çözmek hedefinde. Beşiktaş Orkun Kökçü transferi ile taraftarlarını mutlu etti.

Bu sezon Süper Lig'de çekişmeli, rekabetin bol olduğu ve üst düzey bir şampiyonluk yarışı izleyebileceğiz. Bir takımın diğerlerinden kopmadığı ve son haftalara kadar yarışın sürdüğü bir çekişme olsun. Transferin taraftar tarafından bakışı ise oldukça tuzlu. Forma fiyatının 5 bin lirayı bulduğu aksesuarların pahalandığı ürünlere taraftarlar ister istemez etki gösterecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen transferinden dolayı taraftarından ürün desteği istedi. Kulüpler artık yıldız oyuncuları alırken aynı zamanda büyük rakamlar ödüyorlar. Bu rakamlarda taraftarın satın alacağı ürünlerden gelecek bedel ile sağlanabiliyor. Yani taraftar sahada önemli isimleri görmek istiyorlarsa pamuk eller cebe mantığı ile hareket edecek.

Osimhen için Galatasaray, cumartesi günü görkemli bir imza töreni düzenleyecek. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Orkun Kökçü için büyük bir imza töreni düzenlemiş ve binlerce siyah beyazlı taraftar bu anı izlemeye gelmişti. Ülkemizde pek yaygın olmayan bu olay Avrupa'da uzun yıllardır mevcut. Özellikle Ronaldo'nun Real Madrid'e transferinde binlerce Real Madrid taraftarı Santiago Bernabeu stadını doldurmuştu.

Orkun Kökçü'ye gösterilen büyük ilginin ardından bu kez Osimhen için binlerce Galatasaray taraftarı Rams Park'ta olacak. Belki de stadyumda imza töreni bundan sonra ülkemizde de yaygınlaşır.

Fenerbahçe, Chobani yoğurt markasıyla büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre, Chobani önümüzdeki 10 sezon boyunca stadyum isim sponsoru olacak ve her yıl 10 milyon Euro ödeme yapacak. Ayrıca 5 sezon boyunca Avrupa maçlarında forma göğüs sponsoru olarak yer alacak. Futbolun artık tamamen endüstri oldu. Dev firmalar futbola çok büyük yatırım yapıyorlar. Futbol asla sadece futbol değildir. Zaman içinde futbolda şekil değiştiriyor. Her yönüyle taraftarıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle. Zamana ayak uydurmakta zorlanmıyor.

Formalar bile artık çok hafif. Sporun her alanında bu değişiklikler mümkün. Zamanla insanlar gibi futbolda değişiyor. Biz taraftara da tuttuğumuz takımlara maddi olarak destek olmak kalıyor.