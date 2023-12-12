Futbol camiasından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya tepki. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e yaptığı saldırıyla ilgili, Süper Lig kulüpleri kınama mesajı yayımladı.

KAYNAK: İHA
Futbol camiasından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya tepki. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından oyuncu çıkış tüneline yakın bölgeden sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e fiziksel saldırıda bulundu.

Ankara Eryaman Stadyumu’nda yaşanan bu olay sonrası Süper Lig takımları sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Süper Lig kulüplerinin paylaştığı kınama mesajları şu şekilde:

FENERBAHÇE

“Yaşananlar kabul edilemez. Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik. Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz. Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair Türk futbolunun tüm paydaşlarını, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.”

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GALATASARAY

“Ankaragücü-Ç. Rizespor maçının hemen sonrasında yaşanan olaylardan dolayı tarif edilemez bir üzüntü içerisindeyiz. Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın sorumlularını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu gece, Türk futbolunun tüm paydaşları için yaptıklarını gözden geçirme ve düşünme vaktidir. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, hepimiz bugünden tezi yok bir araya gelmeli ve bir parçası olduğumuz sorunları çözmek için hareket etmeliyiz. Bu amaçla geçmişte yaptığımız itidal çağrısını tekrar ediyor ve Kulüpler Birliği’nin 13 Aralık 2023 Çarşamba günü konuyu çözmek adına, tek gündem maddesiyle toplanmasını talep ediyoruz. Tüm futbol camiasına hatırlatmak isteriz ki; alınan hiçbir galibiyet ya da kazanılan hiçbir şampiyonluk, yaşanan en ufak acıdan daha kıymetli değildir."2.png

BEŞİKTAŞ

“Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor kulüpleri arasında oynanan müsabakanın ardından maçın orta hakemi Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddete maruz kalan hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması için gerekenlerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Bu gece Ankara’da gerçekleştirilen saldırılar, bir kez daha, Türk futbolunun marka değerine, futbolun emekçilerine, futbola aşık çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine ve tribünlerde sayılarının artmasını temenni ettiğimiz ailelerin güvenliğine karşı yapılmıştır. Türk futboluna hak ettiği gerçek itibarı yeniden kazandırmak amacıyla, yetkili tüm kurumları gereken tedbirleri almak için göreve çağırıyor, Beşiktaş JK olarak bu yöndeki her çalışmaya sonuna dek destek vereceğimizi ilân ediyoruz. Hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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TRABZONSPOR

“Sporun Fair-Play kuralları içerisinde geçmesine yönelik mücadelemizi sürdürürken bu akşam yaşanan çirkin saldırı maalesef ülke futbolumuza büyük zarar vermiştir. Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz! Devletimizin, sporun ruhuna tamamen aykırı bu hadiseyle ilgili gereğini yapacağını inanıyoruz. Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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ÇAYKUR RİZESPOR

“Sporda şiddete hayır! Bugün oynadığımız Ankaragücü maçı sonrası yaşanan istenmeyen olayları şiddetle kınıyoruz. Maçın hakemi Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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BAŞAKŞEHİR

“Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan müsabakanın bitiminde, maçın orta hakemi Halil Umut Meler’e yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Sporun ruhuna hiç yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda asla görmek istemiyoruz. Halil Umut Meler’e, ailesine ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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KASIMPAŞA

“Kınama. Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler’e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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GAZİANTEP FK

“MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma sonucu yaşanılan olayları büyük bir üzüntüyle takip ettik. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Halil Umut Meler başta olmak üzere yardımcı hakemlere ve değerli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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HATAYSPOR

“Bu akşam MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta yaşanan üzücü gelişmeleri takip ediyoruz. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve bu üzücü olayı bizzat yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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SİVASSPOR

“Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olayların kabul edilemeyeceğini ifade etmek istiyoruz. Geçmiş olsun, Halil Umut Meler.”

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ADANA DEMİRSPOR

“Sporda şiddeti kınıyoruz.”

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ANTALYASPOR

“MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Spor sahalarında her türlü şiddete karşı olduğumuzu belirterek TFF, MHK ve hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz”

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FATİH KARAGÜMRÜK

“Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın bitimince maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Geldiğimiz nokta kabul edilemez bir hal almıştır ve artık sahada oynanan oyun anlamını yitirmiştir. Halil Umut Meler ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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PENDİKSPOR

“Kınıyoruz! MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz. Halil Umut Meler, yardımcı hakemler ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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SAMSUNSPOR

“Sporda şiddete hayır. Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılanma sonucu yaşanılan olayları büyük bir üzüntüyle takip ettik. Maçın hakemi Halil Umut Meler’e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hakem Halil Umut Meler ve ekibine geçmiş olsun diliyoruz. Bu tarz eyleölerin tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları görev davet ediyoruz. “

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İSTANBULSPOR

“Şiddetle kınıyoruz! MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta yaşanan üzücü olayları büyük bir endişeyle takip ettik. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırı, sporun ruhuna ve fair play prensiplerine tamamen aykırıdır. Gerçekleşen bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu menfur olayda gerekli kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor, Halil Umut Meler, yardımcıları ve değerli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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KAYSERİSPOR

“Trendyol Süper Ligin 15. hafta müsabakalarından olan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü ile birlikte, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı ve üzücü olayları büyük bir endişeyle takip ettik. Halkımızın tüm kesimleri tarafından izlenen bir müsabakada adaleti tesis etmek üzere görevlendirilmiş kamu görevlisine saldırıda bulunmanın bütün dayanaklardan yoksun olduğunu belirtmek isteriz. Sporun temel değerlerine zarar veren ve futbolun ruhunu yansıtmayan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, Halil Umut Meler’e ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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KONYASPOR

“Futbolda şiddete hayır! Ankaragücü ile Ç. Rizespor arasında oynanan maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının kabul edilemez olduğunun altını çiziyor ve şiddetle kınıyoruz. Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

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ALANYASPOR

“MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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