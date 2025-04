Futbol dünyası Donnarumma'yı ayakta alkışlıyor

Paris Saint-Germain’in Aston Villa’ya karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, gösterdiği üst düzey performansla sadece takım arkadaşlarının değil, futbol dünyasının da takdirini topladı. Maçı 3-1 kaybetmesine rağmen toplamda 5-4’lük skorla tur atlayan Fransız devi, bu sonucu büyük oranda Donnarumma’nın kritik anlarda yaptığı üç net kurtarışa borçlu.

Maç boyunca İngiliz temsilcisi Aston Villa baskısını artırsa da Donnarumma’nın çizgideki refleksleri ve zamanlaması, PSG’yi uzatmalara gitmekten kurtardı. Fransız kulübünün sosyal medya hesapları ve Ligue 1’in resmi platformları, Donnarumma’yı “İtalyan duvar” olarak nitelendirerek özel görsellerle kutladı. Taraftarlar ise geçmişte eleştirdikleri yıldız kaleciye sosyal medyada adeta özür diledi.

MARQUİNHOS: “BÜYÜK KALECİ ŞART, BUGÜN KANITLADI”

Maç sonrası açıklamalarda bulunan PSG kaptanı Marquinhos, “Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istiyorsanız büyük bir kaleciye ihtiyacınız var. Bugün bu ihtiyacı Donnarumma fazlasıyla karşıladı” sözleriyle takım arkadaşına övgü yağdırdı. Brezilyalı stoper, özellikle Marco Asensio’nun pozisyonlarında kalecinin iki kritik kurtarışına dikkat çekerek bu kurtarışların sonucu belirlediğini belirtti.

UEFA'YA SERT ELEŞTİRİLER

Tüm bu övgülere rağmen UEFA tarafından maçın oyuncusu ödülü Ousmane Dembele’ye verildi. Bu tercih, özellikle Sky Sport Italia stüdyosunda sert eleştirilere neden oldu. Zvonimir Boban, “Dembele ödülü alırken Donnarumma’ya götürüp teslim etmeliydi. Bu kararı verenlerin futboldan zerre anladığını sanmıyorum” dedi. Fabio Capello ise daha da ileri giderek ödül komitesinin karar yetkisinin iptal edilmesi gerektiğini savundu.

İNGİLTERE DONNARUMMA'NIN SAHNESİ OLDU

Bu performans, Donnarumma’nın İngiltere topraklarındaki ilk şovu değil. PSG’nin Liverpool’u elediği önceki turda da penaltılarda öne çıkan isim olan İtalyan kaleci, 2020 Avrupa Şampiyonası finalinde de Wembley Stadyumu’nda İngiltere’ye karşı ülkesine kupayı kazandırmıştı. İngiltere’deki bu üçüncü büyük gösterisiyle adeta kaderini yeniden yazdı.

DONNARUMMA TEK GÜNDEM

Fabrizio Romano, CBS Sports Golazo ve BBC dahil birçok uluslararası medya kuruluşu Donnarumma’nın bu maçtaki performansını “muazzam” bir başarı olarak tanımladı. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlar, onun PSG’nin ayakta kalmasındaki başrolü oynadığını vurguluyor. Actu Foot ise Fransızca paylaşımında, “Donnarumma fırtınada PSG’yi kurtardı. Ne büyük kader” sözlerini kullandı.

