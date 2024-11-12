Futbol dünyası Marco Angulo için ağlıyor

LDU Quito kulübü, "Değerli oyuncumuz Marco Angulo'nun ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Onun kaybı, kalbimizde silinmez bir iz bırakacak." açıklamasını yaptı.

Angulo'nun kiralık olarak oynadığı LDU Quito kulübü, 2024 yılında oyuncuyu satın alma opsiyonu ile transfer etmişti. Ekvador milli takımında 3 kez görev alan genç oyuncu, Ekim ayında son maçını 6 Ekim’de oynamıştı.

Amerikan futbol kulübü FC Cincinnati de, Angulo'nun vefatını üzülerek paylaştı. 2022 yılında Ekvador milli takımına katılan Angulo, Irak’a karşı oynanan 0-0'lık maçta ilk kez milli olmuştu. Ekvador Futbol Federasyonu, "Marco sadece mükemmel bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir takım arkadaşıydı. O, yüreğimizde derin bir hüzün bırakacak" açıklamasını yaptı.

Kazanın başka bir acı sonucu ise, Independiente del Valle kulübünden Roberto Cabezas ve arkadaşı Victor Carcopa’nın da hayatını kaybetmesiydi. Kazada iki yolcunun durumu ise belirsizliğini koruyor.