Futbol dünyası şokta: Mahkeme Manchester City kararını açıkladı

Manchester City'nin Premier League'e karşı yürüttüğü hukuki süreçte mahkeme kararı açıklandı. Bu dava, kulüp sahiplerinin ticari anlaşmalarına yönelik lig kurallarını kapsıyor. Abu Dabi merkezli City Football Group'a ait olan Manchester City, bazı şikayetlerinin kabul edildiğini ve bazı ilişkili taraf işlemleri (APT) kurallarının bir tribunal tarafından hukuksuz bulunduğunu duyurdu. Ancak Premier League, Manchester City'nin itirazlarının büyük çoğunluğunun reddedildiğini ve APT sisteminin genel hedefleri, çerçevesi ve karar alma mekanizmasının onaylandığını belirtti.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ (APT) VE MAHKEMENİN KARARININ DETAYLARI

İlişkili taraf işlemleri, kulüpler ile sahiplerinin bağlantılı olduğu şirketlerle yapılan ticari anlaşmaları ifade ediyor. APT'lerin amacı, sponsor anlaşmalarının değerini değerlendirmek. Mahkeme, 175 sayfalık kararında, hissedar kredilerinin APT kurallarının kapsamından çıkarılmaması gerektiğine ve Premier League tarafından Şubat ayında yapılan bazı değişikliklerin yürürlükte kalmaması gerektiğine hükmetti. Chelsea, Newcastle ve Everton, Manchester City lehine tanıklık yaparken, Premier League için tanıklık yapan kulüpler arasında Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Brighton ve West Ham yer aldı. Brentford, Bournemouth, Fulham ve Wolves ise kurallara destek veren mektuplar yazdı.

PREMİER LEAGUE'İN VE MANCHESTER CİTY'NİN GÖRÜŞLERİ

Premier League, Manchester City'nin APT kurallarına yönelik büyük bir itirazda bulunduğunu ve çoğu itirazın başarısız olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, APT kurallarının gerekli olduğu ve adil piyasa değerinin üzerinde fiyatların ödenmesi durumunda "rekabetin bozulacağı" ifade edildi. Premier League, Manchester City'nin bu kuralların Körfez bölgesinden sahipleri olan kulüplere karşı ayrımcı olduğu yönündeki iddialarını da reddetti.

Manchester City ise kazandığı iki alana odaklandı ve Premier League'in "dominant konumunu kötüye kullandığını" iddia etti. Kulüp, APT kurallarının hukuksuz bulunduğunu ve bu kuralların Birleşik Krallık rekabet yasalarını ihlal ettiğini savundu. Ayrıca, Premier League'in bazı sponsorluk anlaşmalarının adil piyasa değerinin değerlendirilmesinde makul bir gecikme yaşadığını belirtti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Premier League, tribunalın aleyhine olan iki maddeyi değiştirmeyi planlıyor. Bu, hissedar kredilerinin değerlendirilmesi ve Şubat ayındaki bazı değişikliklerin kaldırılmasını içeriyor. Premier League, bu değişikliklerin hızlı ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi için bir süreç yürütüldüğünü açıkladı. Ancak bu durum, kulüplerin beklenmeyen ek maliyetlerle karşılaşabileceği endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu durum, bazı kulüplerin PSR (Finansal Oynama Kuralları) düzenlemelerini ihlal etme riski taşıdığı anlamına geliyor.

Tüm bu gelişmeler, kulüpler arasında finansal düzenlemelere dair bölünmeyi artırmış durumda. Premier League, büyük çoğunlukla City'nin itirazlarının başarısız olduğunu savunsa da, mahkeme kararının sonuçları ve Manchester City'nin 115 mali suçlamaya karşı yürüttüğü dava, ligin geleceği üzerinde belirleyici bir etki yaratabilir. Bu konuda kulüpler arasında daha fazla tartışma ve müzakere yapılması kaçınılmaz görünüyor.

Sonuç olarak, Manchester City ve Premier League arasındaki bu hukuki ihtilaf, hem kulüpler hem de lig için önemli sonuçlar doğuracak bir sürecin başlangıcını işaret ediyor. Mahkeme kararının getirdiği belirsizlikler ve Premier League’in bu belirsizliklerle başa çıkma çabaları, kulüplerin mali yapılarını ve ticari anlaşmalarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir. İlerleyen süreçte, Premier League’in kurallarında yapılacak değişikliklerin nasıl şekilleneceği ve Manchester City’nin bu konuda ne tür adımlar atacağı, futbol dünyasında yakından takip edilecektir.