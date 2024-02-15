Futbol dünyası şokta. 'Puma' lakaplı Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti

Meksika'nın FC Juarez Kulübü'nde forma giyen dünyaca ünlü futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kulübünden yapılan açıklamada "Puma lakaplı futbolcumuz Diego Chavez'in bu sabah bir araç kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Bu zor günlerde tüm sevenlerine başsağlığı mesajlarımızı ve sevgilerimizi iletmek istiyoruz. Bugün büyük ailemizin değerli bir üyesine veda etmek zorunda kaldık. Diego her zaman bizimle birlikte olacak" denildi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Chavez, son iki sezondur FC Juarez'de forma giyiyordu.

Chavez, İspanya Ligi'nde de oynamış, Salamanca'da görev yapmıştı.

Chavez'in ölümü futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.

