Futbol dünyası yasa boğuldu: 25 yaşındaki kaleci hayata veda etti

Philadelphia Union’un 25 yaşındaki kalecisi Holden Trent’in beklenmedik vefatı, Major League Soccer (MLS) topluluğunda derin bir üzüntü yarattı. Kulüp, genç oyuncunun 26 Ekim Cumartesi günü öğleden sonra hayata gözlerini yumduğunu açıkladı. Kulüp, yayımladığı açıklamada Trent’in, “sadece iyi bir oyuncu değil; aynı zamanda sadık bir evlat, kardeş, nişanlı ve takım arkadaşlarını motive eden bir birey” olduğunu vurguladı.

Ailesi, Mesajla Teşekkür Etti

Trent'in ailesi, Instagram üzerinden bir mesaj yayınlayarak cenaze töreni ile ilgili bilgilerin daha sonra paylaşılacağını duyurdu. Mesajda, “Holden, ailesi ve arkadaşlarının yanında hayata veda etti. Bu zor dönemde bizlere olan sevgiyi hissetmek ailemiz için çok değerli. Herkese teşekkür ediyoruz,” ifadelerine yer verildi. Philadelphia Union’un yanı sıra, MLS de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “genç kaleci Trent’in Philadelphia’daki kaleci birliğine sağladığı katkı ve gösterdiği profesyonellikle tanındığını” belirtti. Ligde Trent’in nişanlısına, ailesine ve Philadelphia Union camiasına en derin taziyelerini sundu.

Yetenekli Bir Kaleci Olarak İz Bıraktı

Trent, Greensboro, Kuzey Karolina doğumluydu ve 2023 MLS SuperDraft’ta Philadelphia Union tarafından 28. sıradan seçilmişti. Üniversite kariyerinde High Point Üniversitesi’nde 2021 ve 2022 yıllarında Big South Yılın Kalecisi ödülüne layık görülen Trent, yetenekli bir genç oyuncu olarak tanınıyordu. Philadelphia Union’un ana takımında henüz forma şansı bulamamış olsa da, Union’un bağlı takımında altı maça çıkarak performansını sergilemişti. Takımda 13 numaralı formayı giyen Trent, çalışkanlığı ve azmiyle tanınıyordu.

MLS Topluluğu Yasta

Trent’in ani ölümü futbol camiasında derin bir üzüntü yarattı. MLS, Philadelphia Union ile iş birliği içinde Trent’in ailesine ve oyunculara gerekli destek ve kaynakları sunmaya devam edeceklerini belirtti. Philadelphia Union ise bu acı haber sonrası daha fazla bilgi paylaşmayacağını duyurdu.

Trent’in ani kaybı, futbol dünyasına genç yaşında veda eden bir yeteneğin ardında bıraktığı izleri bir kez daha gösterdi.