Futbol dünyası yasta: Ezeli rakiplerinden Jota için başsağlığı mesajı

Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli süper yıldızı Diogo Jota'nın İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi futbol dünyasında şok etkisi yarattı.

Premier Lig'de sezonuı şampiyon tamamlayan Liverpool, acı haberi, "Liverpool Futbol Kulübü, Diogo Jota'nın trajik ölümüyle sarsıldı" diye duyururken Liverpool'un ligdeki ezeli rakiplerinden de başsağlığı mesajları geldi.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

İngiliz kulüplerinden ve Süper Lig ekiplerinden Jota'nın ölümüyle ilgili yapılan paylaşımlar şöyle:

Premier Lig resmi hesabı: Premier Lig'deki herkes Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin trajik vefatını öğrenince şok oldu ve yıkıldı. Bu yürek parçalayıcı zamanda en içten taziyelerimizi Diogo'nun ailesine, arkadaşlarına, Liverpool FC'ye ve tüm destekçilerine iletiyoruz. Futbol, ​​sonsuza dek özlenecek bir şampiyonu kaybetti. Kulüpteki arkadaşlarımızı ve meslektaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Everyone at the Premier League is shocked and devastated to learn of the tragic passing of Diogo Jota and his brother Andre. Our sincerest condolences go to Diogo’s family, friends, Liverpool FC, and all their supporters at this heartbreaking time. Football has lost a champion… pic.twitter.com/KG4coUHY1P — Premier League (@premierleague) July 3, 2025

Everton: Everton'daki herkes Diogo Jota ve kardeşi André Silva'nın trajik vefatından dolayı derin bir üzüntü içindedir. Bu üzücü zamanda düşüncelerimiz aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte.

Everyone at Everton is deeply saddened by the tragic passing of Diogo Jota and his brother André Silva. Our thoughts are with their family and friends at this sad time. pic.twitter.com/JD5bT96fQj — Everton (@Everton) July 3, 2025

Manchester City: Manchester City'deki herkes, Diogo Jota'nın vefatıyla ilgili yıkıcı haberi öğrenince şok ve üzüntü yaşadı. Bu zor zamanlarda ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool Futbol Kulübü'ndeki herkese en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Rahat uyu, Diogo.

Everyone at Manchester City is shocked and saddened to learn about the devastating news regarding the passing of Diogo Jota.



We send our heartfelt condolences to his family and friends and everyone at Liverpool Football Club at this difficult time.



Rest in peace, Diogo. pic.twitter.com/gDZChUlRw0 — Manchester City (@ManCity) July 3, 2025

Manchester United: Bugünkü yürek parçalayıcı haberin ardından Diogo Jota'nın ve kardeşi Andre'nin yakınlarına ve Liverpool FC ile bağlantılı olan herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz.

Our deepest condolences are with the loved ones of Diogo Jota and his brother, Andre, and everyone connected with Liverpool FC following today’s heartbreaking news. — Manchester United (@ManUtd) July 3, 2025

Arsenal: Arsenal'deki herkesin aklı Diogo'nun ailesi, arkadaşları ve Liverpool Futbol Kulübü'yle ilişkili olan herkesle birlikte. Rahat uyu, Diogo.

The thoughts of everyone at Arsenal are with Diogo’s family, friends and all associated with Liverpool Football Club.



Rest in peace, Diogo. https://t.co/Y1Hz3dLDae — Arsenal (@Arsenal) July 3, 2025

Chelsea: Chelsea FC'deki herkes, Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Bu inanılmaz zor zamanda, düşüncelerimiz aileleri, arkadaşları ve Liverpool FC'deki herkesle birlikte.

Everyone at Chelsea FC is devastated to learn of the tragic passing of Diogo Jota and his brother, Andre.



Our thoughts go out to their family, friends and all at Liverpool FC at this incredibly difficult time. ???? pic.twitter.com/MSKcRHLmMk — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 3, 2025

UEFA: Avrupa futbol camiası adına, Portekizli milli futbolcu ve Liverpool FC forveti Diogo Jota'nın ve kardeşi André Silva'nın trajik vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz aileleriyle, arkadaşlarıyla, takım arkadaşlarıyla ve bu yürek parçalayıcı kayıptan etkilenen herkesle birlikte.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened to learn of the tragic passing of Diogo Jota, Portugal international and Liverpool FC forward, along with his brother André Silva.



Our thoughts are with their family, friends, teammates and all those affected… pic.twitter.com/kYCJiZMcX0 — UEFA (@UEFA) July 3, 2025

Fenerbahçe: Diogo Jota'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyduk. Bu inanılmaz zor zamanlarda düşüncelerimiz ailesi, sevdikleri, takım arkadaşları ve Liverpool' daki herkesle birlikte. Nur içinde yatsın.

We are deeply saddened to hear of the passing of Diogo Jota.



Our thoughts are with his family, loved ones, teammates and everyone at @LFC during this incredibly difficult time.



Rest in peace. pic.twitter.com/7DICm3aXad — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2025

Galatasaray: Diogo Jota'nın trajik vefatını duymaktan büyük üzüntü duyduk. Galatasaray SK'daki herkes ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool kulübüne başsağlığı diliyor.

We are extremely saddened to hear the tragic passing of Diogo Jota.



Everyone at Galatasaray SK extends their condolences to his family, friends and the whole club of @LFC ???? pic.twitter.com/wt1NeYofqI — Galatasaray EN (@Galatasaray) July 3, 2025

Beşiktaş: Futbol camiasının saygın isimlerinden Diogo Jota'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Liverpool'a en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Nur içinde yatsın.

We are deeply saddened to learn of the passing of Diogo Jota, a respected member of the football community.



We extend our heartfelt condolences to his family, loved ones, and @LFC.



Rest in peace. pic.twitter.com/tVSJh944tS — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 3, 2025

