Futbol dünyası yasta: Ezeli rakiplerinden Jota için başsağlığı mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Futbol dünyası yasta: Ezeli rakiplerinden Jota için başsağlığı mesajı

Liverpool'un yıldızı Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu.

Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli süper yıldızı Diogo Jota'nın İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi futbol dünyasında şok etkisi yarattı.

Premier Lig'de sezonuı şampiyon tamamlayan Liverpool, acı haberi, "Liverpool Futbol Kulübü, Diogo Jota'nın trajik ölümüyle sarsıldı" diye duyururken Liverpool'un ligdeki ezeli rakiplerinden de başsağlığı mesajları geldi.

İngiliz kulüplerinden ve Süper Lig ekiplerinden Jota'nın ölümüyle ilgili yapılan paylaşımlar şöyle:

Premier Lig resmi hesabı: Premier Lig'deki herkes Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin trajik vefatını öğrenince şok oldu ve yıkıldı. Bu yürek parçalayıcı zamanda en içten taziyelerimizi Diogo'nun ailesine, arkadaşlarına, Liverpool FC'ye ve tüm destekçilerine iletiyoruz. Futbol, ​​sonsuza dek özlenecek bir şampiyonu kaybetti. Kulüpteki arkadaşlarımızı ve meslektaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Everton: Everton'daki herkes Diogo Jota ve kardeşi André Silva'nın trajik vefatından dolayı derin bir üzüntü içindedir. Bu üzücü zamanda düşüncelerimiz aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte.

Manchester City: Manchester City'deki herkes, Diogo Jota'nın vefatıyla ilgili yıkıcı haberi öğrenince şok ve üzüntü yaşadı. Bu zor zamanlarda ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool Futbol Kulübü'ndeki herkese en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Rahat uyu, Diogo.

Manchester United: Bugünkü yürek parçalayıcı haberin ardından Diogo Jota'nın ve kardeşi Andre'nin yakınlarına ve Liverpool FC ile bağlantılı olan herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz.

Arsenal: Arsenal'deki herkesin aklı Diogo'nun ailesi, arkadaşları ve Liverpool Futbol Kulübü'yle ilişkili olan herkesle birlikte. Rahat uyu, Diogo.

Chelsea: Chelsea FC'deki herkes, Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Bu inanılmaz zor zamanda, düşüncelerimiz aileleri, arkadaşları ve Liverpool FC'deki herkesle birlikte.

UEFA: Avrupa futbol camiası adına, Portekizli milli futbolcu ve Liverpool FC forveti Diogo Jota'nın ve kardeşi André Silva'nın trajik vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz aileleriyle, arkadaşlarıyla, takım arkadaşlarıyla ve bu yürek parçalayıcı kayıptan etkilenen herkesle birlikte.

Fenerbahçe: Diogo Jota'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyduk. Bu inanılmaz zor zamanlarda düşüncelerimiz ailesi, sevdikleri, takım arkadaşları ve Liverpool' daki herkesle birlikte. Nur içinde yatsın.

Galatasaray: Diogo Jota'nın trajik vefatını duymaktan büyük üzüntü duyduk. Galatasaray SK'daki herkes ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool kulübüne başsağlığı diliyor.

Beşiktaş: Futbol camiasının saygın isimlerinden Diogo Jota'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Liverpool'a en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Nur içinde yatsın.

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