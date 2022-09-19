19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var

Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var

Futbol dünyasının en çok para kazanan futbolcuları listesi açıklandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 22:38
Takip Et

Futbol dünyasında en çok parayı hangi futbolcu kazandı?

Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
+
Aa
-

Futbolda 2022 yılında en çok para kazanan futbolcuları belli oldu.

Sportico'nun hazırladığı listede futbolcuların yıllık ücretlerine sponsorluk ve reklam gelirleri de eklendi.

İşte dünyanın en çok para kazanan futbolcuları:

Antoine Griezmann - 27.5 milyon Dolar

Kevin De Bruyne - 29 milyon Dolar

Raheem Sterling - 29.4 milyon Dolar

Andreas Iniesta - 30 milyon Dolar

Eden Hazard - 31.3 milyon Dolar

Mohamed Salah - 39.5 milyon Dolar

Neymar - 91 milyon Dolar

Lionel Messi - 110 milyon Dolar

Cristiano Ronaldo - 113 milyon Dolar

Kylian Mbappe - 125 milyon Dolar

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
1
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
2
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
3
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
4
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
5
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
6
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
7
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.