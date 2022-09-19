﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var

Futbolda 2022 yılında en çok para kazanan futbolcuları belli oldu.
Sportico'nun hazırladığı listede futbolcuların yıllık ücretlerine sponsorluk ve reklam gelirleri de eklendi.
İşte dünyanın en çok para kazanan futbolcuları:
Antoine Griezmann - 27.5 milyon Dolar
Kevin De Bruyne - 29 milyon Dolar
Raheem Sterling - 29.4 milyon Dolar
Andreas Iniesta - 30 milyon Dolar
Eden Hazard - 31.3 milyon Dolar
Mohamed Salah - 39.5 milyon Dolar
Neymar - 91 milyon Dolar
Lionel Messi - 110 milyon Dolar
Cristiano Ronaldo - 113 milyon Dolar
Kylian Mbappe - 125 milyon Dolar
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