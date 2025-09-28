Futbol dünyasından UEFA'ya İsrail baskısı: 48 sporcu ortak bildiriye imza attı

Birleşmiş Milletler soruştuma komisyonunun İsrail'in Gazze'de Filistin halkına soykırım yaptığını resmen ilan etmesinin ardından UEFA'ya çeşitli ülkelerden yapılan İsrail'in tüm futbol organizasyonlarından men edilmesi yönündeki baskı giderek büyüyor.

48 SPORCUDAN ORTAK BİLDİRİ

BBC’nin haberine göre Birleşmiş Milletler’in İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediğini açıklamasının ardından futbol dünyasında İsrail’in uluslararası organizasyonlardan men edilmesi gündeme geldi.

Aralarında Paul Pogba ve Cheick Doucoure gibi yıldızların da bulunduğu 48 sporcu, UEFA’ya ortak bir bildiri göndererek İsrail’in tüm futbol faaliyetlerinden derhal uzaklaştırılmasını talep etti.

Bildiride, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiği ve sporun temsil ettiği “barış, güvenlik ve adalet” ilkeleriyle çeliştiği vurgulandı. Sporcular, “Spor tarafsız değildir, sessizlik adaletsizliği kabul etmektir” ifadeleriyle çağrı yaptı.

TFF RESMEN BAŞVURDU

Türkiye Futbol Federasyonu da UEFA ve FIFA’ya mektup göndererek İsrail’in futbol organizasyonlarından men edilmesini istedi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Artık harekete geçme zamanı geldi. İsrail tüm spor müsabakalarından uzaklaştırılmalıdır” dedi.

UEFA’DA KRİTİK OYLAMA BEKLENİYOR

Haberde UEFA yürütme komitesinin, İsrail’in askıya alınması konusunu oylamaya hazırlandığı belirtildi. 20 üyeden en az 11’inin kabul oyu vermesi halinde karar yürürlüğe girecek ve İsrail milli takımıyla kulüpleri Avrupa kupalarından ihraç edilecek.

FIFA’NIN ONAYI ŞART

BBC’ye göre, UEFA’nın alacağı kararın ardından gözler FIFA’ya çevrilecek. Zira 2022’de Rusya’nın futboldan men edilmesinde UEFA ile FIFA ortak hareket etmişti. Ancak bu kez ABD’nin tavrı ve İsrail’e verilen siyasi desteğin süreci zorlaştırabileceği ifade ediliyor.