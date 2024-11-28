Futbol dünyasını sarsan gelişme: S Sport La Liga ve İtalya Serie A yayınlarını durdurdu

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Futbol dünyasını sarsan gelişme: S Sport La Liga ve İtalya Serie A yayınlarını durdurdu

S Sport kanalının, RTÜK tarafından yasa dışı bahis reklamı nedeniyle üst sınırdan ceza alması Saran Holding'i harekete geçirdi. Sadettin Saran'ın sahibi olduğu kuruluş, bu hafta İtalya Serie A ve İspanya La Liga maçlarını yayınlamama kararı aldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz günlerde bazı spor müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yayınlandığı gerekçesiyle ceza vermişti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'in yanı sıra Saran Medya'ya ait S Sport kanalına yüksek miktarda para cezası kesmişti.

Kanal yönetimi verilen bu ceza sonrası flaş bir karar aldı ve İtalya Serie A ve İspanya La Liga maçlarının yayınlarını bu hafta durdurdu.

S Sport'tan yapılan açıklamada, bu hafta maç yayınlarının yapılmayacağı belirtildi.

S Sport ve S Sport Plus'tan yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyunun Dikkatine,

25 Kasım 2024 tarihindeki kamuoyu açıklamamızda belirttiğimiz gibi, yayıncısı olduğumuz La Liga ve Serie A maçlarındaki sanal reklamlara ilişkin tüm haklar ve buna bağlı gelirler ilgili liglere aittir.

Bu liglerden yasadışı bahis reklamlarından arındırılmış sinyal göndermeleri talebimiz reddedilmiş; Türkiye’ye gönderilen sinyalin, Türkiye dahil birçok ülkeye aynı anda ve aynı içerikte gönderildiği ve yayıncı kanalların bu sinyale müdahale etme hakkının olmadığı ilgili ligler tarafından yazılı olarak tarafımıza beyan edilmiştir.

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