Futbol dünyasını sarsan sır ölüm

Düzenleme: Abdülkadir Aydoğan
Futbol dünyasını sarsan sır ölüm

Futbol dünyası gelen ölüm haberi ile sarsıldı. İngiltere ekibi Milwall'ın 26 yaşındaki kalecisi Matija Sarkic, bilinmeyen bir nedenden dolayı hayatını kaybetti.

Championship ekibi Millwall, 26 yaşındaki Karadağlı kalecisi Matija Sarkic'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Matija Sarkic, Karadağ'da uluslararası görevdeyken hastalandıktan sonra henüz 26 yaşındayken trajik bir şekilde vefat etti.

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Kalecinin ani ölümü futbol dünyasını şok etti ve daha önce birçok İngiliz kulübünde forma giyen Millwall yıldızına saygı yağdı.

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Sarkiç'in Cumartesi sabahı arkadaşlarıyla birlikte bir apartman dairesindeyken hastalandığı sırada Karadağ'ın kıyı kasabası Budva'da olduğu bildirildi.

Olay yerine hemen ambulans çağrıldı, ancak 06.30 sıralarında hayatını kaybeden futbolcunun hayatı kurtarılamadı.

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Kulüp, Sarkic'in ailesinin mahremiyeti sebebiyle başka açıklamada bulunmayacağını ifade etti.

Karadağlı kaleci, son olarak 5 Haziran'da Belçika'ya karşı oynamıştı.

Sarkic'in ölüm nedeni ise bilinmiyor.

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