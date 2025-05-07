Futbol dünyasını sarsan tutuklama: Ümit Karan cinsel saldırıdan cezaevinde

Galatasaray'ın eski kaptanı, A Milli Takım'ın eski oyuncusu ve şu anda televizyonda spor yorumculuğu yapan Ümit Karan, 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Karan Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Ümit Karan'ı cezaevine götüren olay şöyle gelişti: 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A., kendisine sarkıntılık yapıldığı gerekçesiyle Ümit Karan'dan şikayetçi oldu. Eski futbolcu hakkında beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar verdi.

Güvenlik görevlisi İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine taşındı. Mahkemede Karan, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" diyerek suçlu olmadığnı savundu. Karan'ın "Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür" Ümit Karan'ın sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Ersoy Yüce, "Atatürkçülere ceza mı veriliyor?" dedi. Bunun üzerine araya giren Karan'ın avukatı "Başka bir şey söylemeye çalışıyor" dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yapılan itirazın ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi'ne geldi ve Metris Cezaevi'ne gönderildi.

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Galatasaray ve A Milli Takım'da da oynayan Ümit Karan 1 Ekim 1976 doğumlu. Kariyerine, Almanya'da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı. 2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 yılında Zeynep Karan ile evlendi ve bir oğlu oldu. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü. Sarı kırmızılı takıma kaptanlık da yapan Karan 2009-10 sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. Ümit Karan, 3 Temmuz 2011'de "Şike Yapmak" ve "Teşvik Primi vermek" iddialarıyla tutuklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan sportif yargılamada "Müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs" gerekçesiyle iki yıl müsabakalardan men cezası ile cezalandırıldı. 17 Ocak 2014 tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Karan hakkındaki mahkeme hükmünü bozdu. 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunmaktaydı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor'da sportif direktörlük görevine getirildi. Süper Lig'de 136 gole ulaşarak 2011 yılında aktif futbol kariyerini noktaladı. 16 kez Türkiye A millî takımına çağrılan Ümit Karan, 10 maçta forma giymiş ve 3 gol attı.

Futboldan sonra Acun Ilıcalı'nın davetiyle Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2013 yarışmasında ünlüler takımında yarışmaya katıldı. İşletmecilik yapmaya başlayan Ümit Karan Temmuz 2017'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele eden ve yönetimi ağırlıklı olarak Malatyalı iş adamlarından oluşan Malatyaspor USA takımını çalıştırmaya başladı ancak Kasım ayında görevinden ayrıldı. 4 Ekim 2018'de Karan, Kuzey Makedonya'nın 1. Lig takımı Shkupi'nin teknik direktörü oldu. 26 Ağustos 2019'da Karan, görevini bıraktığını açıkladı. 4 Eylül 2020 tarihinde Bölgesel Amatör Ligde yer alan Vefa'nın teknik direktörlüğüne getirildi. 30 Aralık 2020'de, TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'un teknik direktörü oldu. Sezon sonu İzmir takımından ayrıldı. Daha sonra televizyonda yorumculuk yapmaya başlayan Ümit Karan en son tv100 kanalında çalışıyordu.