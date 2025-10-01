Futbol efsanesi Lothar Matthaus’un eski eşi Marijana İstanbul’da doğum günü kutladı: Kız kıza boğaz keyfi!

Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus’un eski eşi Marijana Matthaus, 54. yaş gününü İstanbul’da görkemli bir şekilde kutladı. Marijana, otel odasından teknelere ve Boğaz manzaralı mekanlara uzanan üç farklı noktada eğlendi.

Bayern Münih ve Inter Milan’ın unutulmaz oyuncusu Lothar Matthaus’un eski eşi Marijana Matthaus, 54. yaş gününü Türkiye’de coşkuyla kutladı.

Günaydın’dan Merve Yurtyapan’ın haberine göre, İstanbul’un en prestijli otellerinden birinde kalan Marijana, odasında, teknede ve Boğaz manzaralı bir mekanda üç ayrı kutlama gerçekleştirdi.

Dört kız arkadaşıyla keyifli anlar yaşayan Marijana, “Herkese, her şey için çok teşekkür ederim. İstanbul’u çok seviyorum, bu kutlama benim için unutulmaz oldu” dedi.

LOTHAR MATTHÄUS KİMDİR?

Lothar Matthäus, Alman futbol tarihinin en büyük efsanelerinden biridir. 21 Mart 1961’de Erlangen, Batı Almanya’da doğan Matthäus, orta saha oyuncusu olarak kariyerinde unutulmaz başarılara imza attı.

Teknik becerileri, liderliği, oyun zekası ve güçlü şutlarıyla tanınan Matthäus, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde olağanüstü bir kariyere sahip.

KULÜP KARİYERİ:

Borussia Mönchengladbach (1979-1984): Profesyonel kariyerine burada başladı ve genç yaşta dikkat çekti.

Bayern Münih (1984-1988, 1992-2000): Matthäus, Bayern ile iki dönemde toplam yedi Bundesliga şampiyonluğu, üç DFB-Pokal, bir UEFA Kupası (1996) ve birçok yerel kupa kazandı. Bayern’in kaptanı olarak liderlik yaptı.

Inter Milan (1988-1992): İtalya’da geçirdiği dönemde Serie A şampiyonluğu (1989) ve UEFA Kupası (1991) kazandı. Inter’de oynarken dünya çapında ün kazandı.

New York MetroStars (2000): Kariyerinin son döneminde kısa bir süre ABD’de oynadı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ:

Matthäus, Almanya Milli Takımı ile 150 maça çıkarak rekor kırmış ve 23 gol atmıştı. 1980-2000: Beş FIFA Dünya Kupası’nda (1982, 1986, 1990, 1994, 1998) oynadı; bu, bir futbolcu için rekor bir katılımdı.

1990 Dünya Kupası'nda Almanya’nın kaptanı olarak takımı şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilmişti. 1980’de Avrupa Şampiyonu olan kadroda yer aldı.

ÖDÜLLER VE BAŞARILAR:

Ballon d’Or (Altın Top): 1990’da dünyanın en iyi futbolcusu seçildi.

FIFA Yılın Futbolcusu: 1991’de bu prestijli ödülü kazandı.

Almanya’da Yılın Futbolcusu: Birden fazla kez bu unvanı aldı.

Futbolu bıraktıktan sonra Matthäus, Macaristan, Avusturya, Sırbistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde teknik direktörlük yaptı.

Ayrıca çeşitli kulüplerde ve milli takımlarda görev aldı, ancak oyuncu kariyerindeki başarıyı teknik direktörlükte tam anlamıyla tekrarlayamadı.

