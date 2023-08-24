Futbol Federasyonu Başkanı'na soruşurma açıldı. Skandal büyüyor

FIFA, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Futbol Federasyonu Başkanı'na soruşurma açıldı. Skandal büyüyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında bazı uygunsuz hareketlerinden dolayı ülkesinde istifası istenen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales hakkında soruşturma başlattı.
FIFA Disiplin Komisyonu, Avustralya'nın Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda 20 Ağustos'ta İspanya ve İngiltere arasında oynanan final maçı sonrasında şeref tribününde ve sahadaki madalya töreninde bazı uygunsuz hareketlerde bulunarak, kurumun disiplin yönetmeliğinin 13.1 ve 13.2 maddelerini çiğnediği iddiasıyla Rubiales hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

Soruşturma ile ilgili nihai karar alınana kadar başka bir yazılı açıklama yapılmayacağını belirten FIFA, "Tüm insanların kişilik haklarına saygı gösterme konusundaki mutlak kararlılığını yinelediğini ve bu nedenle aksi yöndeki her türlü davranışı şiddetle kınadığını" ifade etti.
Diğer yandan İspanya'da spor dünyasından, Başbakan Pedro Sanchez, bazı bakanlar ve sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kişi ve kuruluştan sert tepkiler alan Rubiales için LaLiga kulüplerinden Osasuna, Real Sociedad ve Getafe istifa talebinde bulundu.
Ayrıca İspanya'daki Kadın Futbolcular Derneği (Futpro) aracılığıyla açıklama yapan kadın milli futbolcu Jenni Hermoso da Rubiales'e "örnek olarak bir ceza verilmesini" istedi.
RFEF Genel Kurulu, Rubiales'in durumunu değerlendirmek için yarın olağanüstü toplanacak.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı finalde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa kazanan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.
İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde de İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmüştü.
Rubiales, yaptığının yanlış olduğunu kabul edip özür dilese de bu tepkileri azaltmakta yeterli olmadı.

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