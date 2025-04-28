Futbol Federasyonu olaylı maç hakkında kararını verdi

VfL Bochum, Union Berlin ile 14 Aralık’ta oynanan Bundesliga maçında yaşanan olaylar sonrası, üç puanı kesin olarak hanesine yazdırdı. Almanya Futbol Federasyonu'nun sürekli tahkim kurulu, dört aylık süreç sonunda 2-0'lık hükmen galibiyet kararını onayladı. Maçta 92. dakikada bir Union taraftarının attığı çakmak, Bochum kalecisi Patrick Drewes'in başına isabet etmiş ve oyun 25 dakika durmuştu.

Bochum değişiklik hakkını kullanmış olduğu için forvet Philipp Hofmann kaleye geçmiş, iki takım da kalan dakikalarda sadece birbirine pas atmıştı. Mahkeme, maçın resmen tamamlanmasına rağmen fiilen yarıda kaldığını değerlendirerek, Bochum'a galibiyeti verdi. Union Berlin'in yanı sıra, FC St. Pauli ve Holstein Kiel'in itirazları da reddedildi.

Bochum için karar kritik öneme sahip. Takım, ligde dört puan geride ve cuma günü Heidenheim'a yenilirse yedinci kez Bundesliga’dan düşecek. Berlin cephesinde ise sonuç sportif açıdan etkisiz kaldı. Bochum CEO'su Ilja Kaenzig, "Artık bu konunun kapanmasından ve spora odaklanabilmemizden memnunuz" dedi. Sürekli tahkim kurulu, profesyonel kulüpler ile Alman Futbol Federasyonu veya Bundesliga yönetimi arasındaki tüm anlaşmazlıklarda son sözü söylüyor.